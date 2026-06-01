Președintele Iranului și-ar fi prezentat demisia, invocând influența tot mai mare a IRGC
Președintele iranian Masoud Pezeshkian / Foto Iran International
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și-a înaintat demisia către Biroul Liderului Suprem, invocând limitarea atribuțiilor sale și preluarea deciziilor-cheie de către facțiuni din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), potrivit unor informații apărute în presa internațională.
Conform unei surse citate de Iran internațional, în scrisoarea transmisă duminică, Pezeshkian a susținut că instituția prezidențială și guvernul au fost excluse din procesele majore de luare a deciziilor, ceea ce a permis extinderea influenței structurilor militare și de securitate asupra afacerilor statului.
Liderul iranian a argumentat că, în aceste condiții, nu își mai poate exercita responsabilitățile constituționale și nu poate conduce eficient executivul, motiv pentru care a solicitat retragerea imediată din funcție.
Deocamdată, nu este clar dacă demisia va fi acceptată de conducerea supremă a Republicii Islamice. Totuși, conținutul scrisorii sugerează existența unor tensiuni profunde la vârful puterii politice din Iran.
Demersul lui Pezeshkian vine după luni de dispute între guvern și instituțiile militare, în contextul acuzațiilor potrivit cărora IRGC și-ar fi consolidat treptat controlul asupra unor domenii esențiale ale administrației. Surse apropiate situației susțin că aceste evoluții au blocat activitatea executivului, inclusiv negocierile diplomatice și planurile de reorganizare a cabinetului.
O eventuală plecare a președintelui ar putea amplifica incertitudinea politică din Iran și ar evidenția lupta pentru influență dintre instituțiile civile și cele militare ale regimului.
