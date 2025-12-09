Ce a declarat Luis Lazarus?

„Salutare, oameni buni! Câteva observații de seară: amărăciune mare, oameni buni. Vasăzică, Mucușor a tăiat-o repede în Franța împreună cu o gașcă de USR-iști, niște impostori în fond care nu au nicio legătură cu România, cu poporul român ca să vadă cam cum cheltuie alea 17 miliarde...bani mulți, mă nene.

Între timp, bieții oameni stau de săptămâni de zile la coadă, ca în al Doilea Război Mondial, eventual, la coadă la apă...pentru că impostoarea cealaltă...de USR-istă...care a avut toate informațiile, dar n-a făcut nimic și are tupeul nesimțit să se ducă în Parlament să țipe ca isterica...Tot ea este importantă și tot ea este cea care nu trebuie demisă.

În țara asta cu cât ești mai tâmpit și cu cât faci mai multe prostii, cu atât mai sigur ești lăsat în funcție. Și uite, cum Georgescu astăzi este chemat și la IPJ pentru a da cu subsemnatul și la proces că i-a început și al doilea proces.

E clar că nefericiții ăștia vor să-l bage pe om la pușcărie pentru că a avut curajul să candideze și să-și expună niște puncte de vedere, dar ce să candidezi? E de ajuns să susții pe cineva cum am pățit eu cu Anca...și ăștia te linșează mediatic și poate să spună toate tâmpeniile imaginabile despre tine.

La el e mult mai grav, la el e cu procese, cu mai multe procese, cu nenorociri, cu pușcării, cu acuze extraordinar de grave și așa mai departe. ”, a transmis Luis Lazarus.

„În același context, săracul stegarul dac este arestat că a fost la miting și a fluturat iar steagul. Deci, unde s-a ajuns în țara asta? Să ajungi să fii arestat pentru că ai fluturat steagul.

Bă, poate trebuia să fluturi steagul, habar n-am...al Uniunii Europene sau nu știu...ăla cu steaua lui David pe el. Habar n-am ce steag mai poți avea dreptul să fluturi în această țară...e clar că steagul tricolor, drapelul nostru...nu mai ai voie să îl fluturi. Deci, căutați și voi steaguri pe care le puteți flutura, faceți teste, vedeți care-i treaba...că altfel nu se poate frate.

Deci, la vot la București, 70% aproape n-ați venit...păcat, foarte păcat...pentru că le-ați dat lor posibilitatea să câștige printr-un blat spectaculos. În sensul că au făcut un blat USR cu PNL când au văzut că nici unul, nici altul nu câștigau și câștiga Anca și bineînțeles sistemul a pus-o pe Anca pe versoul lui Ciucu, astfel încât voturile acordate Ancăi să se imprime pe partea cealaltă a foii și să fie contorizate în numele lui Ciucu.

Dacă acum s-ar putea face o asemenea analiză, o asemenea investigație, să vedem exact voturile care au fost acordate Ancăi...nu cumva au ajuns la Ciucu? Ceea ce s-a întâmplat în mod clar și evident că a fost ordin de zi pe unitate, atunci am putea să arătăm că iarăși au făcut un blat, dar dacă numărul celor care veneau la vot era mult mai mare nu puteau să facă frauda asta în felul în care au făcut-o. Într-un fel ne merităm soarta, pentru că dacă ăla se plimbă în Franța să cheltuie banii pe care nu-i avem...că e un împrumut ăsta de 17 miliarde pe arme pentru Ucraina și pentru ajutoare pentru Moldova...dacă bieții oameni stau ca în al Doilea Război Mondial, la coadă la apă, în anul de grație 2025...dacă stegarul dac este arestat pentru că flutură steagul și dus din nou la ospiciu, la poliție, unde vreți voi...dacă Georgescu este chemat dimineața la IPJ, după amiaza, cu mandat, am înțeles...pe la judecătorie, la sectorul 1 și tot așa...și bineînțeles dacă la vot iese unu...acest Ciucu care a fost susținut de Bolojan. Adică acest Bolojan care este ăla care taie tot în această Românie, care n-are nicio strategie economică...e vai de capul lui, taie tot, dar el îl susține pe Ciucu și Ciucu iese. Adică, vă dați seama ce fractură de logică?”, a adăugat Luis Lazarus.

Luis Lazarus: „Când avem posibilitatea să votăm ceva, nu ne mai ducem la vot!”

„O porcărie și o tâmpenie mai mare ca asta...eu încă n-am auzit...și peste toate apare PSD-ul, combinatorul absolut șef, care zice și el că dă bine pentru că îi cere demisia amețitei ăleia de la Mediu...care, vezi Doamne, ea nu e de vină cu nimic, dar sute de mii de oameni suferă din cauza lipsei de apă. Oamenii ăia, nici apa, dar când mai curge din când în când, când îi minte Bolojan că le dă apă...nici nu pot să o folosească pentru mâncare că e atât de toxică încât curge numai ca să tragi apa la WC, eventual.

Deci, este ceva de domeniul fantasticului...așa ceva...asemenea crize suprapuse în România. O criză juridică, o criză socială, o criză economică, o criză constituțională democratică, toate crizele astea suprapuse, o criză de securitate care ne obligă pe noi să dăm banii în loc să-i folosim pentru sănătate și educație...să-i dăm banii pe arme...deci, România nu a cunoscut așa ceva.

În acest moment, practic toate deciziile și toate porcăriile sunt numai cu fundul în sus și noi stăm și ne uităm. Când avem posibilitatea să votăm ceva, nu ne mai ducem la vot. Bine, mă, înțeleg. Unii au o lehamite, alții o scârbă totală. Alții vomită numai când aud de politică și de partide. Bravo! Asta-i situația. Dar ce să facem altceva? Vreți cumva să ieșim 100.000 în stradă? Să rămânem acolo până când se termină cu Guvernul ăsta și cu impostorii ăștia? Sperați cumva că PSD-ul va vota moțiunea aia? Luați-vă gândul!

De 35 de ani, PSD-ul face combinații și jocuri de culise și mașinațiuni. Combinatori ca asta...m-am plictisit de ea...Slavă Domnului! Nu vreau să mai aud.

Deci, vă îmbătați cu apă rece. Aici nu erau decât două variante. Votam cu Anca - pica tot și după aceea puteam să reconstruim. N-am votat, n-a ieșit...a ieșit Ciucu. L-ați întărit pe Bolojan cumva...este un mațochism ăsta...cumva vă place. Cumva, unii de afară care se uită spre România zic...uite, domne, ce responsabili sunt românii, domne. Ei într-adevăr au înțeles care este situația și se lasă așa călăriți și se lasă impozitați.

Cât ați impozitat ma? 170% pe proprietăți. Bagă, atât, că ne convine. Noi nu avem nicio problemă...Ați crescut TVA-ul la 21%, dar creșteți-l la 24%. Care-i problema? Noi plătim, domne, nu-i nicio problemă. Deci, de ce să plătim noi, ma? Păi, ce am decis noi? Am avut noi funcții? Poporul ăsta a avut funcții?

Poporul ăsta a fost prostit și aburit încontinuu și acum să plătească poporul...dar de ce să o facă poporul?

Voi, mă, să plătiți cu castelele voastre, cu limuzinele, cu toate șmecheriile pe care le aveți, cu conturile voastre. Voi, că voi ați furat, nu noi. Asta e culmea tupeului. A, nu...pe noi ne linșați mediatic dacă avem tupeul să vă spunem lucrurile astea, nu? Despre asta e vorba.

E...și acum vă vine PSD-ul să vă mintă după 35 de ani. Păi, dacă voia să facă ceva PSD-ul pentru țara asta...făcea în 35 de ani...nu vine acum să o demită pe aia...că ieșim de la guvernare. Dute, mă, de aici, mă! Asta e o șmecherie între voi. Voi nu știți cum să scăpați de USR. Foarte bine, scăpați și de USR, dar guvernați d*** țara cum trebuie. Hai, mă, că nu se poate așa ceva! Ne auzim mâine de la Bruxelles!”, a încheiat Luis Lazarus.