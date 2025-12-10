Ministrul însă spune că discursul despre asistații social este un exces, am încheiat citatul. Asta deși aproape patru milioane de români sunt beneficiari reali ai ajutorului social și tot mai mulți aleg munca la negru, o recunoaște chiar ministrul.

„Nu cred că există vreun om care să nu vrea să muncească. Dar dacă la capătul a opt ore pe zi ceea ce primești este 2.500 RON, imaginați-vă viața cu 2.500 RON, tânăr sau mai puțin tânăr, în București. Cât e chiria sau creditul? Dar ce credit cu banii ăștia? Da. Cât dai pe transport, cât dai pe mâncare, cât dai pe ce ți se mai trebuie în casă? Încă un argument pentru care salariul minim trebuie să crească.

Toți oamenii vor să muncească. Discursul despre asistații sociali care trăiesc din beneficii este un exces, pentru că nu este nimeni care să poată trăi în această țară sau oriunde în Uniunea Europeană cu 700 RON venit minim de incluziune sau cu 600 RON șomaj sau cu 50 RON tichetul de la energie. Și dacă le însumăm pe toate astea, nu-i nimeni să trăiască cu 1.000 de lei.”, a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.