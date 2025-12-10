Documentul denunță situația critică din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de locuitori au rămas fără apă potabilă, apă caldă și căldură, fiind nevoiți să trăiască „ca în Evul Mediu”.

Potrivit semnatarilor, moțiunea descrie „dezastrul provocat de incompetența” ministrei Mediului, acuzată că, deși era informată despre procedura de golire a barajului Paltinu și riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni oprirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și blocarea funcționării centralei de la Brazi.

AUR susține că lipsa apei și efectele în lanț au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic național și funcționarea serviciilor esențiale din comunitățile afectate.

Formațiunea acuză Ministerul Mediului de incompetență, indiferență și lipsă de acțiune, criticând totodată absența unui plan coerent pentru gestionarea crizelor recurente și o „ignoranță cu iresponsabilitate criminală” privind vulnerabilitățile barajelor din România. De asemenea, moțiunea îl consideră principal responsabil pe premierul Ilie Bolojan, care nu ar fi dispus o anchetă guvernamentală autentică, lăsând-o pe aceeași ministră să investigheze „propria catastrofă”.

Prin document, AUR solicită intervenția directă a premierului pentru identificarea urgentă a celor vinovați și aplicarea imediată a măsurilor necesare, astfel încât politicile publice să nu mai fie „în mâna incompetenților și impostorilor”.