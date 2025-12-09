”Prin adoptarea actului normativ, Guvernul extinde cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, fără modificarea duratei totale a concesiunii, care este de 45 de ani, respectiv până la data de 28 noiembrie 2045. De asemenea, prin actul adiţional se renunţă de către titularul OMV Petrom la acţiunea desfăşurată sub Regulile de arbitraj din 2021 ale Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor nationale, respectiv al Judecătoriei Sector I sub nr. 10551/299/2023 şi al Tribunalului Bucureşti sub nr. 6312/2/2023”, transmite Guvernul într-un comunicat de presă.

Ca urmare a aprobării actului adiţional prin adoptarea Hotărârii de Guvern, Acordul petrolier este actualizat de părţi, ţinând cont de toate modificările legislative intervenite pe parcursul derulării acordului de concesiune.

Titularii acordului de concesiune sunt: OMV Petrom S.A. şi Romgaz Black See Limited.

”Faza curentă a perioadei de explorare a fost extinsă din considerente care ţin de siguranţă şi eficienţă, inclusiv de optimizarea resurselor tehnice şi umane, precum şi de menţinerea continuităţii activităţilor de foraj. Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino şi Pelican Sud, unde sunt zăcăminte comerciale deja confirmate, este planificat a se încheia la finalul anului 2026. Activităţile de foraj pentru structurile Domino şi Pelican Sud trebuie menţinute pentru ajungerea cu prioritate, la exploatarea resurselor din aceste zăcăminte”, explică Guvernul.

Săparea sondei în prospectul de explorare Anaconda are ca scop principal confirmarea de noi descoperiri comerciale.

Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) - în prezent Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), pe de o parte, şi Societatea Naţională a Petrolului “Petrom SA” şi Compania „ELF Aquitaine”, pe de alta parte a fost încheiat în cursul anului 2000 şi a intrat în vigoare ca urmare a aprobării acestuia prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 641/08.12.2000. Durata totală a Acordului de Concesiune este de patruzeci şi cinci (45) de ani (având ca dată finală de valabilitate 28.11.2045).

Faza curentă a perioadei de explorare s-a extins pentru o perioadă suplimentară de doi ani, respectiv până la data de 9.11.2027.

”Faza de dezvoltare a celor două zăcăminte comerciale de gaze naturale Domino şi Pelican Sud implică investiţii masive în tehnologie de ultima generaţie, fiind necesară o perioada suficientă de timp şi resurse tehnice şi umane dedicate în vederea construirii infrastructurii subacvatice, forajului şi echipării sondelor de dezvoltare, respectiv construirii şi punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie offshore pentru exploatarea resurselor comerciale de gaze naturale. Finalizarea acestor lucrări de explorare-dezvoltare este prioritară, fiind o condiţie pentru asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel naţional şi regional, în conformitate cu strategia economică a României 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/21.12.2024”, precizează Executivul.