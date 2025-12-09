Potrivit surselor Realitatea PLUS, Sorin Grindeanu i-a cerut în această întâlnire premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra mediului Diana Buzoianu, să demită și conducerea USR din cadrul apele române și de asemenea să desfințeze ESZ Prahova prin trecerea în subordine a Consiliului Județean.

Aceste solicitări vin în contextul în care mai mulți social-democrați în ultimele săptămâni au criticat-o pe Diana Buzoianu și i-au cerut demisia.

PSD VREA DEMISIA MINISTRULUI MEDIULUI DUPĂ CRIZA APEI

Corneliu Stefan ( CJ Dâmbovița): Suntem în a 12-a zi în care oamenii nu au apa potabilă. Este foarte grav. Și văd că doamna de la USR de la Mediu se ține de jocuri politice la București.

Laurențiu Nistor ( CJ Hunedoara): Nu se poate, domnule! Să plece odată și să își asume dezastrul. Chiar vrea să fie focar de infecție acolo?!

Ionuț Pucheanu: Eu sunt scandalizat că a numit politruci de la USR de sus până jos în Apele Române și acum tot ea are tupeu să facă scandal.

Sorin Grindeanu: Voi avea astăzi o discuție cu Bolojan. Doamna Buzoianu trebuie să plece.

Sursa: stenograme ședinta PSD

La dezbaterile din plen, social-democrații s-au alaturat protestelor opoziției. Iată că acum vine această solicitare. Sorin Grindeanu spunea puțin mai devreme în cadrul conferinței de presă chiar că acesta va fi unul dintre lucrurile care va cântări la acea revaloare care se va face în interiorul partidului atunci când PSD va stabili dacă va rămâne sau nu în continuare la guvernare sau dacă mai degrabă va trece în opoziție.

Deci în funcție de ce va face Ilie Bolojan în zilele următoare, atunci și social-democrații cel mai probabil vor lua și asta în calcul în momentul în care vor decide în perioada următoare dacă mai rămân să facă parte din acest guvern sau dacă se alătură opoziției.