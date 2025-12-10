TIR răsturnat pe A3: Trafic complet paralizat pe sensul București–Ploiești

Sursă foto: Info Trafic București și Ilfov/ Facebook
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este complet oprit pe Autostrada A3 București–Ploiești, pe sensul de mers spre Ploiești, la kilometrul 30, în apropierea localității Snagov, județul Ilfov.

Blocajul a fost provocat de un accident în care un ansamblu rutier încărcat cu piatră a lovit glisiera metalică mediană. În urma impactului, camionul s-a răsturnat pe celălalt sens de circulație, determinând restricționarea totală a traficului către Ploiești.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și de salvare, care acționează pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute ocolitoare, până la deblocarea completă a traficului.