Blocajul a fost provocat de un accident în care un ansamblu rutier încărcat cu piatră a lovit glisiera metalică mediană. În urma impactului, camionul s-a răsturnat pe celălalt sens de circulație, determinând restricționarea totală a traficului către Ploiești.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și de salvare, care acționează pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute ocolitoare, până la deblocarea completă a traficului.