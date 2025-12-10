Campania a pornit la drum cu un Advent Calendar lansat atât pe paginile proprii Birra Moretti®, cât și trimis influencerilor colaboratori – Oase, Roxana Stanca și Umblu Vandra. Aceștia au oferit comunităților lor șansa de a câștiga calendarul în cadrul unor concursuri dedicate pe social media. Conceput ca un simbol al anticipării festive, calendarul reunește surprize speciale marca Birra Moretti®, de la accesorii utile pentru mesele de sărbători până la elemente de decor care invită la momente trăite pe îndelete.

Pentru a împărtăși spiritul festiv cu tot orașul, Birra Moretti® a făcut ceea ce atât italienii, cât și românii iubesc în această perioadă: să decoreze generos, cu căldură și culoare. Anul acesta, brandul devine primul din categoria berii care decorează o clădire din centrul Bucureștiului, situată în zona Piața Romană, la intersecția străzilor Lascăr Catargiu cu Dacia. Gândit ca o călătorie cu o mașină simbol a stilului de viață Italian, încărcată cu berea Birra Moretti®, spre destinația finală care este acasă, alături de cei dragi, decorul surprinde esența mesajului nostru festiv: acela de a savura plăcerile simple ale vieții într-o companie plăcută. Astfel, clădirea a devenit rapid una dintre cele mai instagramabile locații de sărbători, iar pentru mai multa vizibilitate influencerii vor crea materiale in timp real/pe loc, cu accent pe locație și pe mesajul transmis.

Birra Moretti® este prezentă și la Târgul de Crăciun din Piața Universității și la Târgul de Crăciun de la Craiova, unde a pregătit o mulțime de surprize pentru participanți, printre care un punct de vânzare inspirat din ferestrele florentine sau decorațiuni gigantice instagramabile.

Mixul de comunicare al campaniei mai include și OOH în zone-cheie din București, DOOH în șase orașe – Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, Craiova și București – și un ecosistem complet de activări pe platforme precum Meta și YouTube. Spotul dedicat rulează deja pe TV, iar la raft se regăsește ambalajul festiv în ediție limitată, alături de multiple campanii activate în magazine, în colaborare cu diferiți retaileri.

Totodată, brandul marchează o premieră în categoria berii din România, devenind primul care comunică prin ads pe TikTok atât cu asseturi oficiale de brand, cât și cu conținut realizat de influenceri — un demers creativ menit să scoată brandul din aglomeratia sezonului și să creeze conexiune relevantă, modernă și memorabilă cu consumatorii.

„Birra Moretti® a promovat, dintotdeauna, inspirația din stilul de viață italian - un stil care celebrează plăcerile simple și timpul de calitate petrecut alături de cei care contează. Într-o perioadă în care mesajele din piață sunt numeroase și atenția consumatorului este tot mai disputată, ne dorim să ieșim din aglomerație prin inovație în comunicare și prin activări care transmit autentic spiritul brandului. Campania de anul acesta este invitația noastră de a încetini ritmul, de a savura fiecare moment și de a ne bucura, cu adevărat, de sărbători.” – Cristina Radu, Marketing Director Heineken.

