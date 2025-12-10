Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „PSD: aveți moțiunea pe masă. Votați sau nu plecarea Dianei Buzoianu?”

Senatorii AUR au depus astăzi moțiune simplă împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu pentru gestionarea catastrofală a crizei din județele Prahova și Dâmbovița
Senatorii AUR au depus astăzi moțiune simplă împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu pentru gestionarea catastrofală a crizei din județele Prahova și Dâmbovița

„Senatorii AUR au depus astăzi moțiune simplă împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu pentru gestionarea catastrofală a crizei din județele Prahova și Dâmbovița unde spitale, instituții, școli și peste 100.000 de români au rămas fără apă peste noapte, iar situația nu s-a remediat și nu s-a găsit niciun vinovat!

Viața oamenilor a fost pusă în pericol. Am văzut cu toții că isteria și incompetența nu pot guverna România. Nu e timpul de șiretlicuri, jocuri politice și solicitări declarative fără fapte pentru a prosti românii în față.

De câteva zile PSD s-a transformat într-un contestatar vehement al doamnei Dianei Buzoianu. Îi cer demisia public, o critică public dar nu fac nimic mai mult.

Domnule Sorin Grindeanu, stimați senatori PSD, aveți moțiunea de demisie a Dianei Buzoianu pe masă. Aveți o alegere de făcut. Mimați opoziția doar de fațadă sau votați moțiunea împotriva doamnei Buzoianu?

Aveți ocazia să arătați că vreți cu adevărat să trageți la răspundere ministrul vinovat pentru dezastrul din Prahova și Dâmbovița. Sau, încă o dată, vom vedea că ați mințit românii cu televizorul și că în realitatea nu vreți demisia Dianei Buzoianu”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.