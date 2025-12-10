Viața oamenilor a fost pusă în pericol. Am văzut cu toții că isteria și incompetența nu pot guverna România. Nu e timpul de șiretlicuri, jocuri politice și solicitări declarative fără fapte pentru a prosti românii în față.

De câteva zile PSD s-a transformat într-un contestatar vehement al doamnei Dianei Buzoianu. Îi cer demisia public, o critică public dar nu fac nimic mai mult.

Domnule Sorin Grindeanu, stimați senatori PSD, aveți moțiunea de demisie a Dianei Buzoianu pe masă. Aveți o alegere de făcut. Mimați opoziția doar de fațadă sau votați moțiunea împotriva doamnei Buzoianu?

Aveți ocazia să arătați că vreți cu adevărat să trageți la răspundere ministrul vinovat pentru dezastrul din Prahova și Dâmbovița. Sau, încă o dată, vom vedea că ați mințit românii cu televizorul și că în realitatea nu vreți demisia Dianei Buzoianu”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.