Fostul ministru a subliniat că, înainte de orice decizie administrativă, Buzoianu însăși ar trebui să își asume o analiză proprie asupra modului în care și-a îndeplinit atribuțiile.

Totodată, consilierul lui Bolojan a insistat că responsabilitatea nu ar trebui limitată la o singură persoană, ci ar trebui analizată „pe întreg lanțul decizional — și politic, și administrativ”, transmițând că, din punctul de vedere al unui fost ministru, atât politicul, cât și administrativul trebuie să răspundă și eventual să își dea demisia în cazul unei situații precum cea din Prahova.

„Este decizia dânsei în primul rând ca răspundere să vadă exact ce ar fi putut face mai bine dacă ar fi putut face ceva mai bine și cine, de fapt, se face vinovat de situația creată. Punctul meu de vedere, și ca fost ministru, am fost într-o funcție de decizie și ca parlamentar și membru PNL, este că atunci când peste 100.000 de români rămân fără apă, cineva trebuie să răspundă: întreg lanțul, probabil politic și administrativ.”, a declarat Burduja în Parlament.