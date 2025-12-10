Tensiuni în criza apei din Prahova. Consilierul lui Bolojan, în opoziție cu premierul: Buzoianu și echipa ei trebuie să răspundă

Sebastian Burduja crede că tot lanțul atât politic, cât și administrativ trebuie să răspundă cu privire la criza apei din Prahova (foto: arhivă)
Sebastian Burduja crede că tot lanțul atât politic, cât și administrativ trebuie să răspundă cu privire la criza apei din Prahova (foto: arhivă)

Diana Buzoianu și administrativul numit de către ea trebuie să răspundă, în urma scandalului apei din Prahova care a lăsat peste 100.000 de români fără apă potabilă de peste 12 zile, este mesajul fostul ministru al Energiei și actualul consilier al lui premierului Bolojan, Sebastian Burduja.

Fostul ministru a subliniat că, înainte de orice decizie administrativă, Buzoianu însăși ar trebui să își asume o analiză proprie asupra modului în care și-a îndeplinit atribuțiile.

Totodată, consilierul lui Bolojan a insistat că responsabilitatea nu ar trebui limitată la o singură persoană, ci ar trebui analizată „pe întreg lanțul decizional — și politic, și administrativ”, transmițând că, din punctul de vedere al unui fost ministru, atât politicul, cât și administrativul trebuie să răspundă și eventual să își dea demisia în cazul unei situații precum cea din Prahova.

„Este decizia dânsei în primul rând ca răspundere să vadă exact ce ar fi putut face mai bine dacă ar fi putut face ceva mai bine și cine, de fapt, se face vinovat de situația creată. Punctul meu de vedere, și ca fost ministru, am fost într-o funcție de decizie și ca parlamentar și membru PNL, este că atunci când peste 100.000 de români rămân fără apă, cineva trebuie să răspundă: întreg lanțul, probabil politic și administrativ.”, a declarat Burduja în Parlament.

 