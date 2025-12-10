Prim-vicepreședintele AUR a declarat că formațiunea condusă de George Simion nu este interesată să intre la guvernare fără să dețină și pârghiile reale ale puterii. Potrivit discursului lui Dungaciu, obiectivul partidului este „să ajungă la putere, nu doar să guverneze”.

Dan Dungaciu a adăugat că, pe termen scurt, AUR vede doar două variante prin care s-ar putea ajunge la o astfel de schimbare politică: formarea unui „guvern de coaliție națională” sau organizarea de alegeri anticipate.

„AUR-ul se va duce la guvernare dacă nu va fi la putere, pentru că una e să guvernezi și alta e să ai puterea.

Din această perspectivă noi ne pregătim să ajungem la putere, nu doar să guvernăm. Asta este unul dintre dezideratele asumate, iar pe termen scurt, apropo de asta, ca să anticipez poate o întrebare a dumneavoastră: ce ne propunem, ce soluții pe termen scurt în sensul ăsta ar exista — doar un guvern de coaliție națională sau alegeri anticipate.

În rest, din perspectiva AUR-ului nu există nimic atrăgător ca să ne poată duce la putere, nu la guvernare, pentru că dacă ești la guvernare nu poți să îți asumi schimbările de care țara asta are nevoie.”, a declarat Dan Dungaciu.