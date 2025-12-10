„Slugile de la CCR le-au mai dat o lovitură dură românilor: au declarat constituțională legea lui Bolojan privind creșterea taxelor și impozitelor locale cu aproximativ 75% de anul viitor. Practic, au dat verde jupuirii cetățenilor pentru a-și păstra propriile privilegii.

Reamintesc faptul că AUR a depus contestație pe această lege despre care credem că îi va nenoroci mai ales pe românii foarte săraci, care vor fi nevoiți să-și vândă casele. Inițial, Curtea Constituțională a decis ca pronunțarea asupra contestației să aibă loc în februarie. După ce Președintele și Premierul s-au dat cu fundurile de pământ, aceiași politruci de la CCR au devansat judecata și i-au făcut astfel pe plac lui Bolojan. Asta deși au 14.000 de dosare pe rol pe care le amână și câte 5-6 ani.

Pretextul pentru această creștere de impozite locale ține de faptul că sunt multe primării – aproape 85% – care nu își asigură nici măcar cheltuielile de funcționare și cele cu salariile. Evident că e o vrăjeală ieftină. În realitate, în acele comune sărace, nici măcar nu contează dacă impozitele sunt duble, ele în continuare vor fi blocate. În schimb, în orașele mari, plusul venit din aceste taxe se va simți. Deci, iarăși, discutăm de o măsură asimetrică de natură să afecteze tot comunitățile sărace.

Soluția este cea propusă de AUR și refuzată de PSD, PNL și UDMR. Aceasta este reorganizarea administrativ – teritorială astfel încât să fie stabilite praguri demografice minime: nicio comună sub 5.000 de locuitori, niciun oraș sub 10.000, niciun municipiu sub 30.000 și niciun județ sub 600.000 de locuitori.

Până când se va face asta, toate aceste creșteri de taxe și impozite sunt ilegitime. Discutăm, de fapt, de un furt în toată regula”, a declarat europarlamentarul AUR, Adrian Axinia.