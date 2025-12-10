Furnizori globali de top

Modelele OMODA și JAECOO colaborează cu furnizori consacrați care validează calitatea reală a vehiculelor, poziționându-le în zona segmentului premium: senzori, radare, ESP, siguranță powered by Bosch, Valeo sau Continental, sistem de frânare by wire Bosch, baterii produse de CATL, sistem AWD (tracțiune integrală) Haldex 5, diferențiale și turbine Borg-Warner iar Magna Getrag furnizează cutiile de viteze 7 DSC.

Arhitectură modulară și standarde internaționale

Flexibilitatea lanțului de aprovizionare este un element strategic, pentru că permite adaptarea rapidă a modelelor pentru fiecare țară UE, conformitatea standardelor de omologare, reducerea timpilor de producție, cee ace se traduce în optimizarea costurilor pentru clientul final.

Tehnologie software și OTA

Platformele OMODA & JAECOO include actualizări OTA complete, module software optimizate pentru siguranță, îmbunătățiri periodice ale bateriei și consumului și noi funcții ADAS pe parcursul ciclului de viață.

Distribuție europeană: Genius Automotive Europe

Distribuitorul oficial pentru Europa Centrală și de Est, Genius Automotive Europe, și reprezentanța locală Genius România, asigură un cadru complet și eficient pentru activitatea de import și distribuție: rețeaua de dealeri autorizați este în plină dezvoltare, suportul tehnic este asigurat prin importul de piese originale și service conform standardelor.

Astfel, OMODA & JAECOO nu sunt doar două branduri noi pe piața românească — sunt parte dintr-un ecosistem tehnic complex și profesionist.