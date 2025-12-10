Ce au transmis autoritățile?

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea, apelul la 112 a fost făcut imediat ce incidentul a fost observat. „Pompierii militari au fost solicitați pentru gestionarea unei situații produse într-un apartament de la parterul unui bloc de locuințe. Într-una dintre camere, podeaua s-a surpat, existând riscul ca structura afectată să reprezinte un pericol pentru persoanele aflate în apropiere”, a transmis ISU Tulcea.

La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Salvatorii au constatat că incidentul nu a provocat victime, iar locatarii se aflau în siguranță. În prezent, echipele continuă evaluarea structurii apartamentului pentru a stabili cauzele exacte ale surpării și a preveni eventuale riscuri suplimentare.

Autoritățile locale recomandă locatarilor să evite apropierea zonei afectate până la finalizarea verificărilor tehnice.