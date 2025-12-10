Premierul Ilie Bolojan a reacționat miercuri la documentarul „Justiţie capturată” realizat de Recorder, arătând că a perceput „emoţia puternică” generată de material și că intenționează să îl studieze. El a subliniat că, pe lângă încrederea scăzută în lumea politică, și încrederea în sistemul de justiție este „foarte jos”, oamenii neavând pur și simplu încredere în acest sistem.

Bolojan a identificat sursa acestei percepții în două sentimente puternice în rândul cetățenilor: inechitatea (sistemul nu oferă serviciile așteptate) și nedreptatea.

El a dat ca exemplu sentimentul de nedreptate apărut atunci când cineva din politică are o salarizare enormă la o companie cu pierderi uriașe, fără consecințe. În Justiție, sentimentul de nedreptate este puternic generat de prescrierea unor situații grave de corupție sau de sentințe date în mod contradictoriu.

Șeful Executivului a promis că va analiza documentarul alături de echipa sa de consilieri juridici și de cei din Ministerul Justiției. Bolojan a anunțat că va încerca un dialog cu asociațiile de magistrați, criticând faptul că, deși au fost „foarte uniți și foarte vocali” în privința drepturilor salariale și a pensiilor, ar trebui să fie „cel puțin la fel de determinați” să atace problemele din interior.

Obiectivul, potrivit premierului, este ca serviciile oferite de Justiție – „sentinţe drepte, corecte, rapide, unitare pe toată ţara” – să se îmbunătățească, iar magistrații să corecteze lucrurile din interior.

Bolojan a insistat că toți cei care ocupă funcții de răspundere, de la premier la miniștrii Justiției (inclusiv foștii miniștri ca domnul Predoiu), au o răspundere, mai mică sau mai mare, pentru modul în care au evoluat lucrurile în domeniul lor.

Contextul declanșării scandalului

Documentarul Recorder, intitulat „Justiţie capturată”, acuză că sistemul judiciar a ajuns să fie controlat de un grup de interese format din magistrați și politicieni.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat admițând că nu a parcurs integral materialul, dar a subliniat că măsurile trebuie luate instituțional și obiectiv.

Șefa ICCJ, Lia Savonea, a calificat documentarul drept o „campanie persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiţiei”, construită pe declarații anonime, deși a admis că „situaţia sistemului judiciar este serioasă”.

Ca urmare a dezvăluirilor, pagina de Facebook „Protest pentru o justiţie independentă” a anunțat o manifestație în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii.