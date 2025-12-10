Presa americană a dezvăluit care sunt punctele-cheie al unui posibil plan de pace pentru Ucraina. Potrivit Washington Post, Kievul ar putea intra în Uniunea Europeană în anul 2027. Mai mult decât atât, acordul ar putea implica și garanții de securitate pentru Ucraina, similare cu cele ale Articolului 5 al NATO. În acest fel, dacă acest punct se materializează, SUA și aliații săi ar fi obligați să apere Kievul, în cazul în care va fi atacat din nou de Rusia, după război.

Pe lângă aderarea la UE și garanțiile de securitate, jurnaliștii de la Washington Post au mai dezvăluit faptul că va fi stabilită o zonă demilitarizată între Ucraina și Federația Rusă. Scopul acesteia va fi de a reduce tensiunile dintre Moscova și Kiev și de a preveni alte lupte care ar putea reaprinde conflictul.

Întrebat de presă despre situația de pe frontul din Ucraina, Donald Trump nu a stat pe gânduri și a răspuns tranșant. Potrivit liderului de la Casa Albă, Federația Rusă câștigă fără drept de apel.

”Nu poate să fie niciun fel de îndoială, Rusia câștigă războiul din Ucraina. E o țară mult mai mare. Nu este ușor cu Rusia, pentru că Rusia se află în poziția mai bună. Dau enorm credit poporului ucrainean și armatei ucrainene pentru curajul de a lupta. Dar știți, la un moment dat, țara mai mare va câștiga”, a declarat Donald Trump.

Președintele SUA a scos în evidență faptul că omologul său ucrainean nu a citit propunerea Washingtonului, în ciuda faptului că oamenii săi de încredere au fost de acord.

”Mulți oameni mor în Ucraina, oamenii lui Zelensky au apreciat propunerea SUA pentru pace, le-a plăcut foarte mult. Oamenii lui de încredere. Dar au spus că Zelenski încă nu a citit-o. Cred că ar trebui să-și facă timp să o citească”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

În paralel, șeful diplomației ruse a anunțat că Washingtonul și Moscova au decis că vor continua negocierile pentru a obține pacea în Ucraina.

”Discuția despre propunerile pentru pace ale părții americane au continuat pe 2 decembrie, după cum bine știți, în timpul vizitei la Moscova a emisarului special al Președintelui SUA, Steve Witkoff. Am decis să continuăm aceste negocieri”, a spus Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei.

Mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, Serghei Lavrov, continuă cu declarațiile scandaloase care îl definesc. Acesta a spus că Rusia nu plănuiește să atace Europa, dar că va răspunde oricăror ostilități.

”După cum a spus și președintele Putin, nu vom ataca Europa. Nu avem astfel de gânduri. Dar vom răspunde la orice pași ostili, inclusiv relocarea de contigente militare europene în Ucraina și exproprierea activelor rusești. În aceste cazuri, vom răspunde. Suntem gata să răspundem”, a mai afirmat șeful diplomației ruse.