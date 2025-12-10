Seara care a precedat tragedia

Incidentul s-a petrecut pe 13 octombrie. Charlie luase cina la un restaurant împreună cu familia, unde a consumat cartofi prăjiți. Odată ajunsă acasă, tânăra a început să se simtă rău și a decis să se întindă, convinsă că simptomele sunt trecătoare. Nu suferea de nicio afecțiune cunoscută, iar sarcina decurgea normal, motiv pentru care nimeni nu și-a imaginat că se poate întâmpla ceva grav.

Potrivit mamei sale, tânăra acuzase doar grețuri specifice perioadei de sarcină, nimic care să ridice suspiciuni privind o complicație medicală. Din păcate, Charlie nu s-a mai trezit.

O familie distrusă și multe întrebări fără răspuns

Moartea tinerei a lăsat în urmă o familie devastată și o fetiță de doar un an și jumătate, pe nume Remi, care urmează să fie crescută de bunicii materni. Charlie stabilise deja numele băiețelului pe care îl aștepta — Arlo — însă visul de a-și mări familia s-a spulberat brusc.

„A fost ceva complet neașteptat. S-a dus la culcare și atât. Cu o seară înainte mâncase cartofi prăjiți, dar nu ne-am gândit nicio clipă că ar putea fi ceva grav. Presupun că mâncarea nu era în cea mai bună stare”, a mărturisit îndurerată mama ei.

Autopsia nu a oferit un răspuns clar

Trupul tinerei a fost transportat la un centru specializat din Southampton, unde medicii au efectuat o autopsie detaliată. Primele rezultate nu au reușit să stabilească o cauză certă a morții, astfel că familia așteaptă acum testele suplimentare pentru a afla ce anume i-a curmat viața lui Charlie într-un mod atât de brutal și neașteptat.

Moartea subită a unei tinere sănătoase, aflate în plină sarcină, a șocat comunitatea din care aceasta făcea parte. Prietenii și apropiații au transmis mesaje de susținere familiei și au descris-o pe Charlie drept o tânără energică, veselă și dedicată copilului ei.