Femeia se temea pentru viața sa și a copiilor

Victima, Charity Beallis, în vârstă de 40 de ani, ar fi povestit în repetate rânduri că fostul ei soț ar putea recurge la gesturi extreme. Potrivit familiei, mama se temea profund atât pentru ea, cât și pentru gemenii de doar 6 ani, iar aceste temeri au fost exprimate înainte ca tragedia să aibă loc.

Cele trei trupuri au fost găsite pe 3 decembrie, în locuința lor din Bonanza, la o zi după ultima audiere din procesul de divorț dintre femeie și fostul partener. Polițiștii au ajuns la adresa ei în jurul orei 09:30, după o solicitare pentru un control de rutină. Cum nu le-a deschis nimeni, au cerut ajutorul unor muncitori aflați în zonă pentru a intra în casă.

Descoperirea care a îngrozit autoritățile

Odată pătrunși în locuință, agenții au găsit o scenă șocantă: femeia și cei doi copii erau deja decedați, toți prezentând răni prin împușcare, potrivit informațiilor obținute de presa internațională.

Tragedia a venit pe fondul unui istoric tensionat între victimă și fostul soț, dr. Randall Beallis. Acesta fusese arestat în februarie pentru agresiune, după un incident în care, conform declarațiilor familiei, ar fi strangulat-o pe Charity în fața copiilor. În martie, femeia ceruse divorț și custodia exclusivă a gemenilor. Ulterior, în octombrie, fostul soț a pledat vinovat pentru lovire de gradul al III-lea.

Tatăl lui Charity, Randy Powell, a declarat pentru 5News că fiica sa era convinsă că ar putea fi ucisă. Aceleași temeri i le-ar fi mărturisit și senatorului statului Arkansas, Terry Rice, căruia i-ar fi cerut ajutor.

Trupurile celor trei victime au fost transportate la Laboratorul Criminalistic din Arkansas pentru autopsie.