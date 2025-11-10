„Am cerut ajutorul poliției de trei ori. De fiecare dată mi s-a spus că exagerez și am fost amendat. Între timp, fata mea a fost omorâtă”, a declarat bărbatul pentru un site de știri.

Trei apeluri la 112, trei amenzi

Tatăl Mihaelei povestește că în ultimele luni a trăit cu teama constantă că fiica sa va fi ucisă. De fiecare dată când fostul ginere s-a apropiat de casă, a sunat la 112, sperând ca autoritățile să intervină.

În loc de sprijin, bărbatul a primit sancțiuni: de două ori pentru „apeluri nejustificate” și o dată pentru „tulburarea liniștii publice”. Ultima amendă i-a fost aplicată în 24 octombrie, după ce, disperat, ar fi aruncat cu pietre în mașina agresorului.

„Mi-au spus că, dacă mai sun, mă sancționează. Venea cu mașina până în poartă, deși avea ordin de protecție să nu se apropie la 50 de metri de casă. Sunam și mi se răspundea că e drum public și că nu pot face nimic. Am fost și bătut de tatăl lui, am coaste rupte, dar tot eu am fost amendat”, a povestit tatăl victimei.

Ordinul de protecție, încălcat fără consecințe

Mihaela obținuse un ordin de protecție împotriva soțului ei, însă acesta l-a încălcat de mai multe ori fără a fi sancționat. Tânăra se refugiase la casa părintească, alături de cei trei copii, în speranța că acolo va fi în siguranță.

„Se ducea la un vecin, chiar lângă locul unde a ucis-o, și lua copilul de mână. Am sunat atunci la 112 și la poliție, dar nu s-a luat nicio măsură. Ni se spunea mereu că dosarul e la tribunal și trebuie să așteptăm”, a spus tatăl femeii, copleșit de durere.

Reacția autorităților: Ministrul Justiției cere fermitate

Crima care a cutremurat județul Teleorman a stârnit reacții și la nivel guvernamental. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a catalogat cazul drept „inadmisibil” și a cerut o analiză urgentă a modului în care autoritățile au acționat.

„Este un caz de o gravitate și o atrocitate care nu pot fi acceptate într-un stat democratic. E de neconceput ca o femeie aflată sub protecția legii să fie ucisă fără ca instituțiile statului să intervină la timp. Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”, a declarat ministrul pentru un post TV cunoscut de știri.

În ciuda apelurilor repetate la 112 și a unui ordin de protecție în vigoare, o tânără mamă de doar 25 de ani a fost ucisă în plină zi, sub ochii vecinilor.

Familia acuză indiferența autorităților și cere dreptate. „Dacă ar fi ascultat cineva, fata mea ar fi fost în viață azi”, spune tatăl tinerei.