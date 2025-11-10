Călăul femeii de doar 25 de ani avea dosar penal pentru viol și violență în familie. Urmează informații care pot afecta emoțional inclusiv minorii.

Femeie cu copilul în brațe, ucisă de soț

Au ieșit la iveală detalii uluitoare din interiorul anchetei. După ce a fugit de acasă, femeia a obținut împotriva soțului ei un ordin de protecție provizoriu.

Însă, la doar câteva zile, agresorul a luat-o cu forța pe soția sa dintr-un parc, a băgat-o în mașină și a violat-o. Ulterior, autoritățile au emis un ordin de protecție pe 6 luni împotriva călăului și au deschis un dosar penal pentru viol și violență în familie. Cu toate acestea, femeia nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică.

Familia victimei susține că bărbatul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție. Tatăl tinerei a povestit că a fost inclusiv atacat de bărbat.

Odată cu apariția copiilor, viața a devenit un coșmar pentru Mihaela. Femeia de 26 de ani era bătută cu bestialitate de soț, așa că într-o zi, în urmă cu două luni, şi-a luat fiul cel mic și a decis să plece.

Tatăl victimei susține că fiica lui nu mai ținea legătura cu criminalul de 2 luni de zile dar că acesta continua să o hărțuiască. „Venea şi oprea maşina şi sunam la 112 şi spuneau că e drum public. Am fost bătut de tatăl lui, am coaste rupte. Se lua mereu de noi începea să mă înjure şi nu luau nicio măsură" a declarat acesta.

Chiar de ziua ei onomastică, în fața bisericii din localitatea Beciu, în timp ce își ținea băiețelul de trei ani în brațe, Mihaela a fost înjunghiată cu sălbăticie de peste 15 ori chiar de soțul său. Femeia avea inclusiv ordin de protecție față de bărbat.

Imediat după crimă, bărbatul a fugit, lăsându-și fosta soție într-o baltă de sânge alături de copilul lor. Potrivit autorităților, bărbatul s-ar fi dus acasă, acolo unde a încercat să-și pună capăt zilelor. Criminalul se află acum în spital, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.