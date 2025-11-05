Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc la scurt timp după ce tânăra i-a arătat partenerului, Donovan Faison, două teste de sarcină pozitive și o ecografie care confirma vestea. În loc să primească sprijin, aceasta a fost amenințată de mai multe ori de iubitul său, care o presa insistent să facă avort.

Refuzul tinerei a declanșat furia bărbatului. Într-o zi, acesta a chemat-o într-un parc din apropierea orașului lor, unde a împușcat-o mortal. Trupul ei a fost găsit ulterior, cu ecografia alături — o imagine care a șocat întreaga comunitate.

Mesajele din telefon, probe decisive

Investigația a durat aproape un an. Polițiștii au descoperit în telefonul lui Donovan Faison mai multe mesaje în care acesta își amenința iubita cu moartea, menționând clar intenția de a o ucide dacă nu renunță la sarcină. Aceste dovezi au fost considerate esențiale de către procurori, care au decis să-l trimită în judecată pentru crimă cu premeditare.

Faison a fost arestat la 10 luni după tragedie, iar procesul său a început în 2023.

Jurații s-au pronunțat aproape unanim

După trei ani de la comiterea faptei, instanța urmează să pronunțe sentința finală pe 5 decembrie 2025. În cadrul procesului, 11 dintre cei 12 jurați au votat pentru aplicarea pedepsei cu moartea, doar unul exprimând o opinie diferită.

Soarta criminalului va fi stabilită oficial de judecător la începutul lunii decembrie, moment așteptat cu interes de familie și de comunitatea care continuă să deplângă moartea tinerei Kaylin Fiego.