Tragedia s-a produs, pe 31 octombrie, în locuința victimei. Polițiștii din Sedgwick County au fost alertați printr-un apel la 911, în jurul orei 7:50, cu privire la o posibilă înjunghiere.

Scene dramatice la locul crimei

La sosirea echipajelor, anchetatorii au găsit-o pe Angelynn Mock în fața casei, acoperită de sânge, în timp ce în dormitorul de la etaj mama ei zăcea pe pat, cu multiple răni provocate prin înjunghiere. Victima mai era în viață la momentul intervenției, dar a murit la spital la scurt timp după ce a fost transportată de urgență.

Potrivit martorilor, Mock a fost chiar cea care a cerut ajutor, spunând că și-a atacat mama „pentru a se apăra”. O tânără din vecini, Alyssa Castro, a relatat pentru postul local KAKE că femeia „era plină de sânge, a cerut un telefon, apoi s-a întors înapoi în casă”.

Din televiziune, în arest

După ce a primit îngrijiri medicale pentru răni superficiale, Angelynn Mock a fost arestată și transferată la închisoarea Sedgwick County, unde se află în detenție preventivă. Cauțiunea a fost stabilită la 1 milion de dolari.

Mock a fost cunoscută publicului american ca prezentatoare și reporter la Fox 2 St. Louis, unde a lucrat între 2011 și 2015. După ce a părăsit televiziunea, ea s-a reorientat către vânzări și tehnologie, fiind angajată la o companie de software în momentul producerii tragediei.

Poliția nu a oferit deocamdată detalii despre motivul atacului și nu a confirmat dacă inculpata a fost supusă unei evaluări psihologice. De asemenea, nu este clar dacă femeia și-a angajat un avocat sau dacă va pleda nevinovată în fața instanței.

Autoritățile din Kansas au deschis o anchetă penală amplă.