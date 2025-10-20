Aceștia au fost reținuti de polițiști. Urmează informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Potrivit surselor, cei doi i-ar fi administrat femeii o băutură în care au dizolvat mai multe pastile, după care au înjunghiat-o.

Ulterior, minora și iubitul acesteia ar fi pus cadavrul în saci și l-au dus într-o pădure de la marginea Capitalei.

Fiica și iubitul, reținuți după crima oribilă din Capitală

Potrivit unor surse din anchetă fiica de 14 ani și concubinul acesteia, i-ar fi administrat femeii mai multe somnifere înainte de a o ucide cu sânge rece. Ulterior au înjunghiat-o și i-au pus trupul într-un sac de plastic pe care l-au dus într-o pădure de la marginea Capitalei.

Trupul neînsuflețit al femeii ar fi stat mai multe zile în apartament. După ce și-a ucis cu sânge rece mama, adolescenta de doar 14 ani i-ar fi trimis victimei mai multe mesaje pentru a nu da de bănuit. Conform anchetatorilor, crima ar fi avut loc între 25 și 26 septembrie.

Femeia de 58 de ani fusese dată dispărută încă de la începutul săptămânii, de nepotul său, după ce victima nu a mai răspuns la telefon. Aceasta locuia în Sectorul 4 al Capitalei, împreună cu copila de 14 ani pe care o adoptase. Vecinii spun că cele două se certau destul de des.

„Cică era sun influența drogurilor. Știu că fata mai era cu niște prieteni. A tranșat-o pe mama ei...și a aruncat-o la coșul de gunoi. Ba o mână, ba un picior...”, spun vecinii femeii.

„Sigur a avut ajutoare, singură nu putea. Iei un copil ca să-i faci o viață frumoasă și ajunge să te omoare. Pentru ce? Drogurile?”, a adăugat o altă vecină.

Conform anchetatorilor, sunt luate în calcul mai multe ipoteze, una dintre ele fiind legată de traficanții de droguri din Sectorul 4 al Bucureștiului.