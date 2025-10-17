Crimă planificată din răzbunare

Potrivit anchetatorilor, femeia de 40 de ani nu era de acord cu relația fiicei sale cu tânărul. Din acest motiv, fata ar fi pus la cale uciderea mamei, convingându-l pe partenerul său că aceasta este singura soluție.

În noaptea de 25 spre 26 septembrie 2025, cei doi se aflau în locuința victimei, din Sectorul 4 al Capitalei. Înainte de atac, au decis să o adoarmă pe femeie: i-au pus somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce aceasta a adormit, tânărul a acționat violent.

Modul brutal în care s-a produs crima

Conform datelor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, bărbatul a lovit-o repetat pe femeie, a sufocat-o cu o pernă și, în final, i-a aplicat o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocându-i moartea.

Procurorii au stabilit că arma crimei, un cuțit de bucătărie, a fost pusă la dispoziție chiar de adolescentă, care ar fi asistat la întreaga scenă.

Tentative de ascundere a urmelor

După comiterea crimei, cei doi au păstrat cadavrul în casă mai multe zile, încercând să găsească un loc unde să îl ascundă. Ulterior, trupul neînsuflețit a fost pus într-un sac de plastic și îngropat pe un teren din județul Ilfov.

Femeia a fost dată dispărută pe 13 octombrie, după ce rudele – îngrijorate că nu mai puteau lua legătura cu ea – au sesizat Poliția.

În urma investigațiilor efectuate de Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, anchetatorii au descoperit cadavrul pe 16 octombrie, într-o stare avansată de putrefacție.

Cei doi suspecți, reținuți

Tânărul de 20 de ani și adolescenta de 14 ani au fost reținuți vineri pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii continuă ancheta pentru a stabili toate împrejurările tragediei, precum și gradul de implicare al fiecăruia în comiterea faptei.