Incidentul a avut loc în noaptea de 14 spre 15 octombrie 2025, în locuința comună a celor doi, iar arma crimei a fost găsită la fața locului, alături de cadavru.

Ce au transmis anchetatorii?

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, ancheta a fost realizată cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Brașov. Cercetările preliminare indică faptul că bărbatul și-ar fi premeditat acțiunea, iar fapta este încadrată la omor calificat în context de violență domestică.

Suspectul are un cazier bogat și este recidivist. În trecut a fost condamnat pentru tentativă de omor, tâlhărie, furt calificat și alte infracțiuni comise cu violență. Ultima dată, el a fost eliberat după executarea unei pedepse pentru furt calificat și se află în stare de recidivă postcondamnatorie.

Bărbatul este acum în arest preventiv, sub acuzația de violenta în familie și omor calificat, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor crimei.