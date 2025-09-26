Potrivit presei internaționale, atacul a avut loc în luna mai. Agresorul, Atilla Ayintapli, în vârstă de 44 de ani, a pătruns în instituția medicală îmbrăcat în negru și având asupra sa o pungă de plastic în care ascundea arma.

Urmărirea a avut loc pe holurile spitalului

Imaginile surprind momentul în care bărbatul intră în biroul fostei soții, Eser Karaca, unde se afla și o colegă de serviciu. Între cei trei izbucnește o confruntare, însă situația escaladează rapid după ce Ayintapli scoate pistolul. Cele două femei reușesc să fugă pe coridor, însă sunt urmărite de atacator.

Pe casa scării, victima ridică mâinile în semn de apărare, dar este împușcată mortal. Căzută la pământ, Karaca mai este țintită de alte focuri de armă.

Panică și disperare

Martorii au asistat neputincioși la scenele cumplite. Colegii femeii au alergat spre ea imediat după atac, încercând să-i acorde ajutor. Deși a fost transportată de urgență chiar în spitalul unde lucra, medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

După crimă, Ayintapli a părăsit clădirea, dar a fost prins la scurt timp de polițiști. El este acuzat de omor calificat și de amenințare cu arma, după ce a încercat să o intimideze și pe colega victimei. Procurorii au cerut pedeapsa maximă – închisoare pe viață.

Cazul a stârnit un val de revoltă în Turcia, readucând în atenție problema violenței domestice și a siguranței femeilor, chiar și atunci când acestea cer protecția legii. Video ȘOCANT, chiar aici.