"Coaliția a luat niște măsuri care se aplică proporțional, adică pe TVA. E o aceeași măsură care a fost luată și care bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni.

Dacă, cu măsurile de acum, noi am reușit să coborâm de undeva pe la 10, unde eram în realitate la 8,4, că asta 8,3-8,4 pe aici o să ne încadrăm, cu aceleași măsuri deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea.

Niciunul din partidele din Coaliție nu vorbește de creșteri de taxe. Poate e posibil să se mai reducă niște investiții, să se mai eșaloneze niște investiții. Asta e o discuție care o să fie complicată în Coaliție. Tot timpul, când tai, e complicat, dar pe taxe nu, nu văd...", a declarat Nicușor Dan.