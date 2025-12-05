Nicușor Dan face jocurile lui Bolojan și susține măsurile sărăciei: președintele nu exclude o nouă creștere de TAXE

Nicușor Dan face jocurile lui Bolojan și susține măsurile sărăciei: președintele nu exclude o nouă creștere de TAXE

Întrebat despre noi taxe de anul viitor, președintele Nicușor Dan n-a mai făcut nicio promisiune dacă vor crește sau nu. După ce a recunoscut că românii trăiesc mai prost ca anul trecut, acum șeful statului încurajează măsurile draconice ale prim-ministrului pus de el. Nicușor Dan spune că reforma lui Bolojan a rezolvat parțial problema deficitului și trebuie mers mai departe, pentru că deficitul ar putea scădea până la 6,5%. Totodată, președintele susține că doar premierul Ilie Bolojan și partidele din coaliție vor decide dacă vor pune din nou bir pe români. 

"Coaliția a luat niște măsuri care se aplică proporțional, adică pe TVA. E o aceeași măsură care a fost luată și care bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni. 

Dacă, cu măsurile de acum, noi am reușit să coborâm de undeva pe la 10, unde eram în realitate la 8,4, că asta 8,3-8,4 pe aici o să ne încadrăm, cu aceleași măsuri deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea.

Niciunul din partidele din Coaliție nu vorbește de creșteri de taxe. Poate e posibil să se mai reducă niște investiții, să se mai eșaloneze niște investiții. Asta e o discuție care o să fie complicată în Coaliție. Tot timpul, când tai, e complicat, dar pe taxe nu, nu văd...", a declarat Nicușor Dan. 