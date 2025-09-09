Cum s-a produs teribila crimă?

Potrivit anchetatorilor, totul s-a petrecut în noaptea de 19 spre 20 mai 2023. În cursul zilei, bărbatul și-a desfășurat activitățile obișnuite la gospodărie: a dus două vaci la păscut, a lucrat în grădină, iar seara a consumat alcool la un bar din sat. Revenit acasă, a avut o partidă de amor urmată de un conflict spontan cu concubina sa, care s-a încheiat tragic.

Procurorii susțin că agresorul i-a aplicat femeii mai multe lovituri în zona capului și a feței, provocându-i răni grave ce au dus la deces. Ulterior, bărbatul a mers la o vecină și i-a cerut să sune la 112, recunoscând ce s-a întâmplat.

La fața locului au sosit polițiștii și medicii legiști, care au constatat decesul victimei și au descoperit urme evidente de violență. Anchetatorii au stabilit că femeia a murit ca urmare a leziunilor provocate de loviturile primite.

După aproape un an de anchetă și judecată, instanța a decis condamnarea lui Cristinel Gherasim la 18 ani de detenție. Sentința poate fi atacată cu apel.