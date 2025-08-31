Eliminarea vedetei TikTok care se lăuda cu soțul traficant

După ce aceasta a fost dată dispărută, autoritățile au dat startul unor căutări de amploare. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, polițiștii au urmărit traseul camionetei cu care influencerița de 32 de ani și soțul ei de 36 de ani ar fi plecat de acasă.

Anchetatorii au descoperit cadavrele într-o camionetă parcată în curtea unui service auto.

Autoritățile au găsit mai multe indicii care arată că familia a fost ucisă chiar acolo. Doi bărbați care se aflau la service-ul auto au fost reținuți de polițiști, însă au fost eliberați din cauza lipsei de probe.

Soțul Esmeraldei se ocupa cu vânzarea de mașini și se crede că se ocupa și cu traficul de droguri.

Esmeralda avea zeci de mii de urmăritori pe internet unde afișa imagini cu mașini și ținute de lux și destinații de vacanță extravagante. Într-una dintre postări, influencerița chiar s-a lăudat că are parte de viața luxoasă pentru că soțul ei este traficant de droguri.