Femeia de 34 de ani avea legături cu traficanți de droguri

Felicia Sîrbu este jurnalistă TV în Republica Moldova și o prezență cunoscută pe rețelele de socializare. Deși numele ei apare în dosarul penal, ea nu se află printre persoanele puse sub acuzare.

Totul a pornit în anul 2023, când autoritățile italiene au găsit un kilogram de cocaină într-o mașină controlată în trafic. Șoferul vehiculului era un român care s-a dovedit să fie iubitul jurnalistei.

Ulterior, investigațiile au continuat, iar oamenii legii au ajuns să verifice un bolid de lux în care erau ascunși aproape 280.000 de euro într-un compartiment secret.

În urma descoperirii banilor, cercetările s-au extins și la alte persoane, printre care și un alt român de 47 de ani. Interceptările anchetatorilor au arătat că bărbatul s-ar fi întâlnit cu Felicia și ar fi consumat împreună cocaină.