Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi introdus în România, în aprilie 2025, aproximativ un kilogram de cocaină, cu intenția de a o comercializa în județele Vaslui, Neamț și Iași.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț.

Prins cu 360 de grame de cocaină asupra lui

Pe 11 august 2025, suspectul a fost interceptat și reținut de polițiști în timp ce transporta 360 de grame de cocaină, pe care urma să le vândă. Restul drogurilor ar fi fost deja distribuite sau pregătite pentru comercializare.

În urma reținerii din 12 august, procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul Neamț, solicitând arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Acesta este cercetat pentru două infracțiuni grave:

Trafic de droguri de mare risc

Introducere în țară de droguri de mare risc

Dacă va fi găsit vinovat, portughezul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.