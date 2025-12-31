În timp ce în zonele joase gerul se va intensifica, transformând trecerea în noul an într-una deosebit de rece, la munte iarna își va intra pe deplin în drepturi prin fenomene violente. Crestele montane vor fi măturate de viscol puternic, care va viscoli și va troieni zăpada, reducând vizibilitatea aproape de zero. Cei care au ales să întâmpine noul an la altitudini mari trebuie să se pregătească pentru condiții de iarnă autentică, cu ninsori abundente și rafale de vânt care vor accentua considerabil senzația de îngheț.