Pe Valea Trotușului, tradiția nu se uită. De zeci de ani, cetele de urși din Comănești adună oameni din toată țara și din străinătate. Jocul Ursului, ajuns în Patrimoniul UNESCO, a devenit un simbol al iernii și al identității locului. De la cei mici până la veterani care poartă costume grele de zeci de kilograme, toți păstrează același ritual vechi, transmis din tată în fiu. Aici, datinile nu sunt doar spectacol, sunt un mod de a rămâne împreună.