Jandarmeria Română a anunţat că, miercuri, în zona unui centru comercial din Bucureşti, jandarmii au descoperit că o geantă de livrare ascundea materiale pirotehnice interzise de lege.

Echipajului de jandarmi i-a fost atrasă atenţia de o replică a persoanei respectiv: ”Am doi pe bancă care aşteaptă. Merg să le aduc!”.

”Persoana a fost interceptată de jandarmi chiar în momentul în care revenea cu geanta de livrare. În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege”, au afirmat jandarmii.

Potrivit reprezentanților instituției, individul care vindea materiale pirotehnice nu era livrator, ci folosea doar geanta de livrare pentru a induce autoritățile în eroare.