Descoperire explozivă în București, în Ajun de Anul Nou. Jandarmii au găsit materiale pirotehnice într-o geantă de livrare a produselor alimentare

Descoperire explozivă în București, în Ajun de Anul Nou
Descoperire explozivă în București, în Ajun de Anul Nou


Jandarmii au descoperit, miercuri, în Bucureşti, materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare a produselor alimentare. Persoana care deținea această geantă nu era livrator.

Jandarmeria Română a anunţat că, miercuri, în zona unui centru comercial din Bucureşti, jandarmii au descoperit că o geantă de livrare ascundea materiale pirotehnice interzise de lege. 

Echipajului de jandarmi i-a fost atrasă atenţia de o replică a persoanei respectiv: ”Am doi pe bancă care aşteaptă. Merg să le aduc!”.

”Persoana a fost interceptată de jandarmi chiar în momentul în care revenea cu geanta de livrare. În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege”, au afirmat jandarmii.

Potrivit reprezentanților instituției, individul care vindea materiale pirotehnice nu era livrator, ci folosea doar geanta de livrare pentru a induce autoritățile în eroare. 