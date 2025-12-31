Doliu pentru Elena Lasconi. A murit unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi: „Îmi lipsești Aline!”

Elena Lasconi alături de Alin Vlădău. Foto/FB/Lasconi
Momente de cumpănă, pentru Elena Lasconi, în ultima zi din an. A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Acesta avea doar 50 de ani și se lupta de ceva vreme cu o boală cruntă.

Ultima zi a anului 2025 aduce o veste îndurerată pentru comunitatea din Câmpulung, odată cu vestea trecerii în neființă a viceprimarului Alin Vlădău. Dispariția sa prematură lasă un gol imens în administrația locală și vine după o luptă grea, începută la începutul lunii noiembrie, când acesta a suferit un accident vascular cerebral sever. Deși a fost transportat de urgență la o clinică din București și a beneficiat de o intervenție chirurgicală complexă, starea sa a rămas critică, iar organismul nu a mai reușit să depășească această încercare, în ciuda eforturilor susținute ale medicilor.

Vestea a fost primită cu multă tristețe de primarul Elena Lasconi, care a transmis un mesaj emoționant, mărturisind cât de dificil este să își ia rămas bun de la un coleg atât de apropiat. Pe parcursul săptămânilor de suferință, orașul s-a unit într-un val impresionant de solidaritate, nenumărate mesaje de susținere și apeluri la rugăciune venind din partea cetățenilor, a colegilor din primărie și a reprezentanților bisericii. Alin Vlădău va rămâne în memoria localnicilor ca un om dedicat, implicat activ în viața urbei și mereu atent la nevoile cetățenilor, moartea sa marcând un final de an marcat de reculegere pentru întregul municipiu.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri.
Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri... Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine...
Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi!
În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți!
Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească!”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.