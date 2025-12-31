Ultima zi a anului 2025 aduce o veste îndurerată pentru comunitatea din Câmpulung, odată cu vestea trecerii în neființă a viceprimarului Alin Vlădău. Dispariția sa prematură lasă un gol imens în administrația locală și vine după o luptă grea, începută la începutul lunii noiembrie, când acesta a suferit un accident vascular cerebral sever. Deși a fost transportat de urgență la o clinică din București și a beneficiat de o intervenție chirurgicală complexă, starea sa a rămas critică, iar organismul nu a mai reușit să depășească această încercare, în ciuda eforturilor susținute ale medicilor.

Vestea a fost primită cu multă tristețe de primarul Elena Lasconi, care a transmis un mesaj emoționant, mărturisind cât de dificil este să își ia rămas bun de la un coleg atât de apropiat. Pe parcursul săptămânilor de suferință, orașul s-a unit într-un val impresionant de solidaritate, nenumărate mesaje de susținere și apeluri la rugăciune venind din partea cetățenilor, a colegilor din primărie și a reprezentanților bisericii. Alin Vlădău va rămâne în memoria localnicilor ca un om dedicat, implicat activ în viața urbei și mereu atent la nevoile cetățenilor, moartea sa marcând un final de an marcat de reculegere pentru întregul municipiu.