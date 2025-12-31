Timp de doi ani, începând din luna februarie, românii vor fi obligați să-și plătească din propriile buzunare prima zi din concediul medical. Angajatorul va plăti începând din ziua a doua și până în ziua a șasea de concediu medical, iar abia din ziua a șaptea de concediu se implică și statul, și plata va fi făcută de CNAS.

Motivul invocat de Guvern pentru adoptarea acestei ordonanțe este acela că este deficit bugetar în momentul de față la CNAS și, deci, este nevoie de mai mulți bani. Era nevoie de o reducere de cheltuieli, asta deși românii contribuie lunar cu 10% din salariu la bugetul CNAS.

În plus, proiectul vine și cu controale mai stricte la medicii de familie pentru a se asigura statul că concediile medicale sunt acordate legal, iar în cazul în care se observă nereguli, atunci se introduc și sancțiuni dure.

În plus, și angajatorii vor putea să semnaleze statului dacă, spre exemplu, un angajat și-a luat concediu medical, dar apoi postează pe rețelele de socializare fotografii din vacanță.

Ordonanța a fost adoptată marți seară, târziu, în ultima ședință de guvern din an, o ședință pentru care ordinea de zi a fost publicată cu doar un minut înainte.