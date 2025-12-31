1 ianuarie nu este doar începutul unui nou an calendaristic, ci o zi cu o energie cosmică unică, care ne oferă șansa de a ne elibera de tot ce ne-a ținut în trecut și de a ne reconecta cu puterea noastră interioară.

Portalul 1:1 activează vibrații intense care ne permit să dizolvăm dureri, traume și tipare vechi, pregătindu-ne sufletul pentru noi începuturi și experiențe pline de lumină. Alegem să fim conștienți de această energie și să ne aliniem cu ea, știind că ceea ce facem în această zi are un impact amplificat pe tot anul, scrie Kudika.

1. Ce este ritualul portalului 1:1

Ritualul portalului 1:1 este un set de practici sacre care ne ajută să ne conectăm cu energia zilei de 1 ianuarie, să dizolvăm trecutul și să activăm fericirea în viața noastră. Alegem să ne concentrăm intențiile, să folosim meditația, vizualizarea și recunoștința pentru a ne alinia cu vibrațiile cosmice care susțin transformarea personală. În timpul ritualului, observăm cum vechile dureri și frici se dizolvă treptat, iar locul lor este umplut cu claritate, curaj și inspirație. Alegem să fim prezenți și să simțim cum energia portalului ne conectează cu puterea interioară și cu sprijinul Universului.

Fiecare pas al ritualului este menit să ne ajute să ne realiniem cu dorințele autentice și cu scopul sufletului nostru. Simțim cum emoțiile pozitive se intensifică, cum recunoștința și iubirea de sine devin instrumente puternice de manifestare. Prin acest ritual, creăm un spațiu energetic care ne susține să începem noul an cu energie pură și claritate.

Ritualul nu este doar o practică simbolică, ci un ghid concret care ne ajută să transformăm dorințele în realitate. Alegem să folosim lumânări, cristale, hârtie și pix pentru a scrie intențiile și pentru a le energiza prin meditație și vizualizare. Energia portalului 1:1 amplifică fiecare intenție și ne ajută să ne conectăm cu vibrațiile necesare pentru a manifesta armonie, abundență și fericire.

Pregătirea include curățarea mentală și emoțională, alegând să lăsăm în urmă fricile, îndoielile și tot ce ne limitează. Observăm cum fiecare respirație, fiecare gând și fiecare gest ne ajută să ne eliberăm și să ne conectăm cu energia pură a portalului.

Primul pas al ritualului este să ne așezăm într-un loc liniștit și să închidem ochii, respirând adânc și simțind cum energia portalului 1:1 ne pătrunde treptat corpul și sufletul, dizolvând tensiunile și fricile acumulate. Alegem să vizualizăm trecutul ca pe un râu care curge, purtând cu el tot ce nu mai avem nevoie, lăsând în urmă doar lecțiile și recunoștința.

Următorul pas este să scriem pe hârtie toate lucrurile de care dorim să ne eliberăm, fie emoții, temeri sau tipare care ne limitează evoluția, și să le privim cu acceptare, fără judecată. Aprindem lumânarea ritualică, simbol al purificării și transformării, și ținem hârtia în mâini, simțind cum energia portalului activează eliberarea.

Alegem să rostim intențiile noastre cu voce tare sau în gând, clar și ferm, afirmând că ne permitem să manifestăm fericire, iubire și abundență. Fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare respirație sunt impregnate cu energia cosmică, care ne susține să ne conectăm la cea mai înaltă vibrație a sufletului nostru. Astfel, prin acești pași simpli, dar sacri, ne activăm puterea interioară și deschidem poarta către fericire și noi începuturi.

Al doilea pas constă în meditație și vizualizare, alegând să simțim deja rezultatele dorințelor noastre, cum ar fi pacea, bucuria și împlinirea. Ne imaginăm viața pe care o dorim și simțim cum energia portalului 1:1 susține manifestarea fiecărui detaliu, transformând dorința în realitate.

Alegem să fim complet prezenți, să ne conectăm cu simțurile și să experimentăm emoțiile pozitive ca și cum acestea ar fi deja reale. În această stare, observăm cum vechile frici se dizolvă și cum inima noastră se deschide către oportunități și posibilități noi.

Energiei portalului îi permitem să lucreze ca un ghid invizibil, care ne conduce către armonie, curaj și claritate. Fiecare respirație devine un instrument de vindecare și fiecare gând conștientizat devine o sămânță a fericirii viitoare. Astfel, ritualul devine o practică profundă de aliniere și transformare, care ne pregătește sufletul să pășească în noul an cu putere și speranță, scrie aceea;i sursă.