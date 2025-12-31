"Ce scriem mai jos nu este un bilanț.
Este o comunicare onestă și directă a principalelor schimbări pe care am reușit să le generăm, împreună, în Garda Națională de Mediu, pe parcursul anului 2025.
Vreau să accentuez cuvântul împreună, inclusiv prin mulțumirile mele pentru întreaga echipă GNM, care a muncit enorm în acest an pentru a transforma instituția într-una mai eficientă, mai vizibilă, mai bună.
Nu am fost singuri. Am avut alături de noi profesioniști din Ministerul Mediului, Poliția Română, ISU, Jandarmerie și din multe alte instituții.
Le mulțumesc și îi asigur pe toți că ceea ce am realizat împreună va continua și în 2026.
În numele Gărzii Naționale de Mediu, vă transmit tuturor „La Mulți Ani!” și vă doresc un an nou mai bun, dominat de încrederea în noi și între noi."
Context
Suntem la curent cu mesajele care transmit că anul 2025 a fost unul dificil, din multe puncte de vedere, și suntem, evident, de acord.
Tocmai din acest motiv, alegem să vorbim despre lucrurile bune (unele premiere absolute) pe care am reușit să le realizăm, împreună, în 2025, în Garda Națională de Mediu.
Absorbție 100% a fondurilor din PNRR & schimbarea cadrului legislativ
Ce am promis, am și realizat.
Ne-am asumat o transformare tehnică în GNM, prin achiziția de: drone, camere, centre mobile de analiză a deșeurilor.
Sunt echipamente pe care le putem folosi pentru că am reușit să schimbăm cadrul legislativ — iar acest lucru se vede în teren.
2025 marchează prima confiscare a unui utilaj pe baza imaginilor surprinse cu drona. Și continuăm.
Reorganizarea GNM – mai mulți comisari în teren
În 2025, am arătat că GNM este o instituție mai utilă și mai eficientă, care și-a mutat centrul de greutate: peste 100 de comisari noi prezenți zilnic, în toată țara
În ianuarie vom publica raportul de performanță, dar putem spune deja că, în 2025, am aplicat cele mai multe sancțiuni și măsuri de conformare din istoria instituției.
La vremuri noi, politici publice noi
GNM a (re)deschis dezbaterea privind politicile publice din gestionarea deșeurilor prin campania „ReStart Reciclare”.
Am înțeles că sancțiunile nu sunt — și nu trebuie să fie — un scop în sine.
Dacă vrem să rezolvăm problemele de mediu, mai ales în gestionarea deșeurilor, trebuie să:
provocăm dialog
aducem la aceeași masă toți actorii relevanți
construim un model coerent de abordare
În 2025, am pus la dispoziție o bază amplă de informații, colectată în ani de control.
Schimbarea autentică se face pe baze solide de cunoaștere și expertiză.
Deschidere. Comunicare. Transparență.
Pentru noi, comunicarea autentică înseamnă mai mult decât publicarea unor informații sterile.
Este o formă de respect pentru presă și pentru public.
În 2025, am comunicat:
mai mult
mai direct
mai transparent
Și vom continua, pentru că transparența generează interes, înțelegere și încredere.
Garda de Mediu digitală – obiectiv 2026
Digitalizarea GNM este un obiectiv pe care îl vedeam finalizat în 2025, dar pe care îl mutăm în anul care vine.
De ce? Pentru că digitalizarea unei instituții nu se poate face în izolare — suntem interconectați.
Gândul bun pentru 2026:
anul în care GNM devine o instituție complet digitalizată.
Privind spre 2026
Așteptările rămân ridicate, dar este esențial să recunoaștem că fără schimbările din 2025, obiectivele viitoare nu ar fi fost posibile.
Cu optimism și încredere într-un an mai bun, vă dorim tuturor:
La Mulți Ani!