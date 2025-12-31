"Ce scriem mai jos nu este un bilanț.

Este o comunicare onestă și directă a principalelor schimbări pe care am reușit să le generăm, împreună, în Garda Națională de Mediu, pe parcursul anului 2025.

Vreau să accentuez cuvântul împreună, inclusiv prin mulțumirile mele pentru întreaga echipă GNM, care a muncit enorm în acest an pentru a transforma instituția într-una mai eficientă, mai vizibilă, mai bună.

Nu am fost singuri. Am avut alături de noi profesioniști din Ministerul Mediului, Poliția Română, ISU, Jandarmerie și din multe alte instituții.

Le mulțumesc și îi asigur pe toți că ceea ce am realizat împreună va continua și în 2026.

În numele Gărzii Naționale de Mediu, vă transmit tuturor „La Mulți Ani!” și vă doresc un an nou mai bun, dominat de încrederea în noi și între noi."