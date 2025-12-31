Sunt imaginile cu ninsorile puternice din mare parte din țară. Cele mai mari probleme cauzate de nămeți au fost pe Valea Oltului, unde mai mulți oameni au rămas blocați, cu mașinile înzăpezite. Traficul în zonă a fost complet oprit după ce un tir a staționat pe carosabil și a făcut imposibilă intervenția utilajelor de deszăpezire.

Probleme au fost și în Hunedoara, unde jandarmii montani au intervenit de urgență, după ce un șofer a derapat cauza nămeților și a ajuns cu mașina în râpă, unde a rămas blocat cu ceilalți 3 pasageri.

Întreaga misiune a salvatorilor a durat mai bine de o oră.