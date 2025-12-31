Ninsorile abundente au paralizat traficul în țară: Valea Oltului blocată, intervenții de urgență în Hunedoara - FOTO&VIDEO

Ninsorile abundente au paralizat traficul: Valea Oltului blocată, intervenții de urgență în Hunedoara/ Captură VIDEO
Ninsorile abundente au paralizat traficul: Valea Oltului blocată, intervenții de urgență în Hunedoara/ Captură VIDEO

Ninsoarea abundentă a provocat mari probleme în mai multe zone din țară. Valea Oltului a fost complet blocată din cauza zăpezilor și s-au format coloane kilometrice de mașini. Totul după ce un tir a oprit blocat traficul, iar mașinile de deszăpezire nu au putut să mai intervină. În Hunedoara, jandarmii montani au intervenit de urgență după ce mai mulți oameni au ajuns cu mașina într-o râpă din cauza nămeților. 

Sunt imaginile cu ninsorile puternice din mare parte din țară. Cele mai mari probleme cauzate de nămeți au fost pe Valea Oltului, unde mai mulți oameni au rămas blocați, cu mașinile înzăpezite. Traficul în zonă a fost complet oprit după ce un tir a staționat pe carosabil și a făcut imposibilă intervenția utilajelor de deszăpezire.

Imagine

Probleme au fost și în Hunedoara, unde jandarmii montani au intervenit de urgență, după ce un șofer a derapat cauza nămeților și a ajuns cu mașina în râpă, unde a rămas blocat cu ceilalți 3 pasageri.

Imagine

Întreaga misiune a salvatorilor a durat mai bine de o oră. 

 