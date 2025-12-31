Sursa: Administrația Națională de Meteorologie
COD: GALBEN
Data emiterii: 31-12-2025 ora 5:36 Nr. mesajului: 1
Valabil de la: 31-12-2025 ora 5:45 până la: 31-12-2025 ora 11:00
In zona : Județul Vrancea: Vidra, Dumitrești, Jariștea, Nereju, Mera, Vrâncioaia, Gura Caliței, Poiana Cristei, Reghiu, Nistorești, Chiojdeni, Paltin, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Broșteni, Năruja, Jitia, Valea Sării, Bârsești, Spulber;
Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 90 km/h.
Tipul mesajului: Atenționare nowcasting
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie
COD: GALBEN
Data emiterii: 31-12-2025 ora 5:20 Nr. mesajului: 2
Valabil de la: 31-12-2025 ora 5:30 până la: 31-12-2025 ora 11:00
In zona : Județul Buzău: Lopătari, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Bisoca, Sărulești, Cănești, Chiliile;
Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h și pe arii restrânse de peste 100 km/h.
Tot în această dimineață, de la ora 8.00, intră în vigoare o atenţionare cod galben de vânt valabilă pentru nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.