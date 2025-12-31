Vânt extrem în estul țării: rafale de până la 100 km/h sub cod galben! Două județe, sub COD GALBEN

Vânt extrem în estul țării: rafale de până la 100 km/h sub cod galben! Două județe, sub COD GALBEN
Vânt extrem în estul țării: rafale de până la 100 km/h sub cod galben! Două județe, sub COD GALBEN

Județele Vrancea și Buzău se află sub cod galben de vânt puternic, potrivit unei atenționări nowcasting emise de ANM. Meteorologii anunță rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 90 și chiar 100 km/h, în special în zonele montane și deluroase.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie
COD: GALBEN
Data emiterii: 31-12-2025 ora 5:36 Nr. mesajului: 1
Valabil de la: 31-12-2025 ora 5:45 până la: 31-12-2025 ora 11:00

In zona : Județul Vrancea: Vidra, Dumitrești, Jariștea, Nereju, Mera, Vrâncioaia, Gura Caliței, Poiana Cristei, Reghiu, Nistorești, Chiojdeni, Paltin, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Broșteni, Năruja, Jitia, Valea Sării, Bârsești, Spulber;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 90 km/h.

Tipul mesajului: Atenționare nowcasting
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie
COD: GALBEN
Data emiterii: 31-12-2025 ora 5:20 Nr. mesajului: 2
Valabil de la: 31-12-2025 ora 5:30 până la: 31-12-2025 ora 11:00

In zona : Județul Buzău: Lopătari, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Bisoca, Sărulești, Cănești, Chiliile;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h și pe arii restrânse de peste 100 km/h.

Tot în această dimineață, de la ora 8.00, intră în vigoare o atenţionare cod galben de vânt  valabilă pentru nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.