Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

COD: GALBEN

Data emiterii: 31-12-2025 ora 5:36 Nr. mesajului: 1

Valabil de la: 31-12-2025 ora 5:45 până la: 31-12-2025 ora 11:00

In zona : Județul Vrancea: Vidra, Dumitrești, Jariștea, Nereju, Mera, Vrâncioaia, Gura Caliței, Poiana Cristei, Reghiu, Nistorești, Chiojdeni, Paltin, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Broșteni, Năruja, Jitia, Valea Sării, Bârsești, Spulber;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 90 km/h.

Tipul mesajului: Atenționare nowcasting

COD: GALBEN

Data emiterii: 31-12-2025 ora 5:20 Nr. mesajului: 2

Valabil de la: 31-12-2025 ora 5:30 până la: 31-12-2025 ora 11:00

In zona : Județul Buzău: Lopătari, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Bisoca, Sărulești, Cănești, Chiliile;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h și pe arii restrânse de peste 100 km/h.

Tot în această dimineață, de la ora 8.00, intră în vigoare o atenţionare cod galben de vânt valabilă pentru nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.