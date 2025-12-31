Începând cu 1 februarie 2026, angajatorii vor suporta costul primelor cinci zile de concediu medical pentru fiecare salariat, iar prima zi nu va mai fi plătită, fiind diminuată din indemnizație.

Controale mai stricte pentru concediile medicale

Ordonanța introduce un sistem de verificare mult mai amplu, desfășurat pe mai multe niveluri:

Casele de Asigurări de Sănătate vor verifica legalitatea și temeinicia fiecărui concediu medical, inclusiv documentele medicale, durata acordării și corectitudinea completării certificatelor.

Cabinetele de expertiză a capacității de muncă pot fi sesizate pentru verificări suplimentare.

Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor și structurile județene pot aplica sancțiuni medicilor care eliberează concedii nejustificate.

Dacă în urma controalelor se constată că certificatul a fost emis ilegal, asiguratul nu primește indemnizația aferentă concediului medical.

Cum se împart costurile între angajator și stat

Potrivit ordonanței, între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, se aplică un mecanism temporar de împărțire a costurilor:

Ziua 1 – nu se plătește (diminuare din indemnizație)

Zilele 2–6 – sunt suportate de angajator

Din ziua 7 până la vindecare – plata revine bugetului FNUASS

Măsura urmărește reducerea presiunii asupra bugetului de sănătate și limitarea concediilor medicale nejustificate.

Perioadele în care indemnizația este diminuată vor fi considerate stagiu de asigurare, astfel încât salariații își păstrează calitatea de asigurat.

Schimbări pentru ambulatorii și pentru medicii specialiști

Ordonanța aduce modificări și în organizarea activității medicale:

Programul ambulatoriilor integrate va fi raportat la nivelul cabinetului, nu al medicului, pentru a flexibiliza activitatea.

Medicii din ambulatoriu vor putea încheia două contracte în limita unei norme și jumătate, pentru a crește accesul pacienților la servicii.

Distribuția fondurilor pentru medicina primară în 2026

Pentru anul 2026, fondurile destinate asistenței medicale primare vor fi distribuite astfel:

25% – plata per capita

75% – plata pe serviciu medical

Această împărțire este stabilită prin Legea nr. 163/2025 și se va face în limita bugetului aprobat pentru 2025, care rămâne neschimbat.

