Este momentul în care un ciclu cosmic se închide, iar altul începe sub semnul focului, al mișcării și al deciziilor curajoase.

De ce apare Calul de Foc o dată la 60 de ani

Zodiacul chinezesc se bazează pe un sistem complex format din 12 animale și cinci elemente – metal, lemn, apă, foc și pământ. Interacțiunea dintre aceste elemente este considerată esențială pentru menținerea armoniei și echilibrului în lumea naturală. Tocmai această combinație face ca aceeași pereche animal–element să se repete o dată la 60 de ani.

Ultimul an al Calului de Foc a fost 1966. Între timp, alte manifestări ale Calului au fost asociate cu diferite elemente:

1978 – Calul de Pământ

1990 – Calul de Metal

2002 – Calul de Apă

2014 – Calul de Lemn

În 2026, ciclul se reia, aducând o energie mult mai intensă și mai imprevizibilă decât în anii anteriori.

Anul Nou Lunar din 2026 va începe pe 17 februarie, dată care marchează finalul Anului Șarpelui de Lemn și debutul Anului Calului de Foc. Tranziția este văzută ca una spectaculoasă: de la strategia, discreția și răbdarea Șarpelui, la dinamismul, impulsivitatea și forța Calului.

Semnificația Anului Calului de Foc

În astrologia chineză, Calul este simbolul libertății, al curajului și al mișcării continue. Atunci când este asociat cu elementul foc, aceste trăsături sunt amplificate, iar anul capătă o energie explozivă. Este un an al inițiativelor îndrăznețe, al schimbărilor rapide și al dorinței de afirmare.

Pentru nativii din zodia Calului, anul zodiacal propriu vine cu suișuri și coborâșuri în dragoste, carieră și sănătate. Progresele sunt posibile prin perseverență, iar succesul pe termen lung depinde de echilibru, grijă față de sine și stabilitate financiară. Caii sunt lideri înnăscuți, greu de învins, dar pot aluneca uneori spre încăpățânare sau decizii impulsive.

Odată maturizați și capabili să-și canalizeze energia, Caii devin aproape de neoprit: gânditori agili, intuitivi, principiali și orientați spre cauze pe care le consideră juste.

