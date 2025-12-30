Cum se comportă un gentleman

Este evident faptul că sistemele de valori s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv în ceea ce priveşte termenul de "gentleman".

Există numeroase accepţii pentru a definii un gentleman. Dacă în ultimii ani au succes bărbaţii care conduc maşini scumpe şi se îmbracă după noile tendinţe în modă, asta nu înseamnă că ei pot să fie numiţi gentlemani.

Acest fapt poate să ne arate doar posibilităţile materiale de care dipune persoana respectivă, însă nu şi caracterul acelei persoane. Caracterul se reflectă prin comportament şi acesta este cel după care se poate eticheta un bărbat ca fiind un gentleman sau nu. Partea bună a lucrurilor este că, indiferent de statutul social, orice bărbat poate învăţa să devină un gentleman.

Reguli pe care le respectă un gentleman

Un gentleman are câteva tabieturi pe care le va respecta întotdeauna.

El nu vorbeşte în societate despre bani, nu se plânge niciodată de lipsa lor dar nici nu se laudă că îi are cu nemiluita.

Nu se împrumută decât în cazuri excepţionale şi niciodata de la o femeie.

Nu comentează în faţa unor terţe persoane gesturile şi comportamentul familiei sale. Și niciodată nu aduce critici acestora de faţă cu alte persoane.

Îşi păstrează calmul chiar şi într-o situaţie disperată.

Este politicos faţă de toată lumea, indiferent dacă cel din preajmă îi este superior sau inferior în ierarhia socială.

Se straduieşte să nu supere pe nimeni şi încearcă să fie de fiecare dată o persoană agreabilă cu cei din jur.

22 de tips-uri despre cum să fii gentleman

Bărbatul va intra întotdeauna primul într-un restaurant sau bar.

Un gentleman deschide uşa unei doamne, ajută o femeie să intre sau să iasă dintr-un local, să urce sau să coboare dintr-o mașină.

Mereu când o doamnă se ridică de la masă sau se așază, toți bărbații trebuie să se ridice odată cu ea.

Un domn se va ridica mereu de la masă, atunci când e prezentat unei doamne.

Un gentleman oferă poziția cea mai bună la o masă unei femei și o ajută cu scaunul. Atunci când aceasta se așează, va trage ușor scaunul, iar în timp ce ea se așează îl împinge înapoi către ea.

Așteaptă rândul său la masă până ce toate doamnele și-au ocupat locurile. Fiind lipsit de rafinament să te așezi pe scaun înaintea unei femei.

Dacă o doamnă, care călătoreşte cu mijloacele de transport în comun, este însoțită de un bărbat, acesta îi va cumpăra biletul și îi va oferi locul de lângă geam. Existența unui singur loc liber va determina bărbatul să îl ofere doamnei şi să rămână lângă ea în picioare. Exclus să o părăsească pentru a prinde un loc liber când se ivește ocazia.

Bărbaţii salută primii femeile şi se ridică, atunci când o doamnă intră într-o încăpere.

Dacă într-o încăpere nu mai este alt scaun, un domn îl va lăsa la dispoziția doamnei.

Bărbatul va merge întotdeauna la marginea dinspre stradă a trotuarului, în momentul în care merge alături de o persoană sau mai multe de sex feminin. Dacă sunt doi bărbați și o femeie, atunci aceasta va sta la mijloc.

Este nepoliticos când o femeie şi un bărbat merg pe stradă, acesta să o ia singur înaintea ei.

Alte reguli pe care trebuie să le cunoască orice bărbat

Când urcă scările o femeie, un gentleman va rămâne în spate pentru a ajuta într-o eventuală alunecare, excepție face cazul când aceasta poartă fustă mini.

Un domn manierat ajută întotdeauna o femeie să care bagajul.

La prima întâlnire domnul va fi cel care ia inițiativa în legătură cu tot și se asigură că totul decurge perfect. Iar la finalul întâlnirii îşi va conduce partenera până acasă sau cel puțin până la maşină.

Când plouă, un gentleman ține umbrela, iar dacă situația o cere o va oferi unei femei pentru a o proteja. Este bine să poarte mereu la el o umbrelă.

Dacă este frig afară şi cazul o cere, bărbatul îşi va oferi haina.

Întotdeauna un gentleman va ajuta o doamnă cu haina, indiferent dacă aceasta o îmbracă sau o dezbracă.

Dacă partenera sa de discuție îi încredințează un secret unui gentleman, acesta trebuie să-l păstreze cu sfințenie, din respect pentru încrederea ei.

Un bărbat adevărat își ascultă partenera pentru a o cunoaște mai bine, făcându-se cât se poate de prezent în discuții.

Un gentleman trebuie să fie punctual întotdeauna pentru a ajunge la ora stabilită, fără să determine o femeie să îl aștepte.

Un domn este generos cu complimentele. Apreciează că o femeie a acordat destul timp pentru a se aranja, nu va face niciodată glume proaste legate de nesiguranța ei.