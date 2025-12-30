Rețeta a fost creată spontan, după cum a mărturisit chiar soția liderului suveranist Călin Georgescu, din dorința de a combina un gust intens cu beneficii nutritive reale.

Preparatul se remarcă prin faptul că oferă o alternativă sănătoasă deserturilor clasice, păstrând echilibrul dintre savoare și nutrienți esențiali. „Feramisu” este suficient de versatil pentru a fi servit atât la micul dejun, cât și ca o gustare hrănitoare pe parcursul zilei.

Pentru blat (vegan)

1,5 căni făină de mei integral (meiul râșnit sau măcinat);

între 1,5 – 2 căni suc de măr (se poate și apă sau orice alt lichid ori lapte vegetal; eu am folosit sucul de măr și pe post de îndulcitor și pentru că e ușor acrișor și dă un gust fructos);

0,5 cană cocos răzuit (va absorbi și el din lichidul pe care îl puneți);

15 curmale (dacă vreți mai dulce, folosiți mai multe, fără probleme); dacă nu aveți, atunci cca 30 ml sirop de agave (sau mai mult, dacă doriți mai dulce, chestie de gusturi), deși n-am nicio speranță în privința valorii nutritive și a relației cu sănătatea a siropurilor de orice fel;

Nu sunt alimente integrale, singurele pe care le folosesc cu adevărat fără reținere, liniștită;

1 linguriță praf de vanilie naturală (folosesc Bourbon);

opțional: 1 lingură cu vârf de cafea instant de cereale (merge și fără);

opțional: 1 lingură cu vârf de cafea instant de cereale (merge și fără); 1 lingură de pudră de roșcove (carob);

2 banane (pentru a fi pufos) sau 1 linguriță de Weinstein bio.

Pentru cremă (raw vegan)

1,5 căni de nuci caju uscate, puse la rehidratat câteva ore;

1 linguriță praf de vanilie;

opțional: puțină esență de rom

opțional: puțină esență de rom 0,5 cană suc de portocale proaspăt stors (poate fi și mai mult, dacă vi se pare prea consistentă crema);

0,5 cană suc de lămâie proaspăt stors;

2 linguri de semințe chia măcinate fin;

2 linguri cu vârf de miere cremoasă (arată ca o untură, ca o miere cristalizată, dar este de fapt foarte fină, cremoasă, nu se simte deloc ca fiind cristalizată. Eu o cumpăr de aici);

1 linguriță pudră de roșcove pentru ornat.

Timpul de pregătire este de 15 minute, iar cel de coacere de maximum 30 de minute. Indicat este să folosiți o tavă mărimea A4, iar la final veți obține în jur de 6 porții.

Blatul

Pentru blat se pun toate ingredientele în blender timp de 2-3 minute sau până se obține o pastă mai groasă, pe care o veți turna apoi în tavă. Se lasă la cuptor timp de 180 de grade, pentru 30 de minute, sau 200 de grade, pentru 20 de minute,

Cheia succesului este să însiropați blatul după ce se răcește, când e călduț. Puteți folosi suc de mere sau apă cu miere și câteva picături de esență de rom pur (bio) sau câteva picături de suc proaspăt de lămâie.

După ce blatul s-a răcit complet, se adaugă crema, apoi se presară deasupra pudra de roșcove, cernută fin.

Crema

În timp ce blatul se coace, se amestecă bine toate ingredientele la blender, până când se obține o pastă fină, cu textura cremoasă. Apoi se lasă la rece până când e gata copt, iar când blatul s-a răcit, se adaugă crema peste și se ornează. Se lasă măcar o oră în frigider.

Rețeta a fost realizată spontan, într-un timp foarte scurt, dintr-o inspirație de moment. Inițial, prăjitura urma să poarte numele „Zi și Noapte”, însă ideea a fost abandonată pentru a evita confuziile cu desertul clasic cu același nume, cunoscut pentru combinația nesănătoasă de zahăr, lapte, ouă și cacao.

DETALII AICI.

Cristela Georgescu este un practician și educator holistic experimentat, specializat în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică, speaker îndrăgit și autor al mai multor programe educaționale dedicate familiilor, comunitatilor si firmelor, autor al cărții Diversificarea, pur și simplu (2018) cu prefață de dr. Sorina Soescu, al colecției de cărți ilustrate pentru familie Simplu.Versuri hrănitoare (2016) și co-autor al cărții „Nu hrăni cancerul!” (Ed. Christiana, 2012) împreună cu prof. univ. dr. Pavel Chirilă și dr. Mădălina Popescu.