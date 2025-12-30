Ingrediente pentru 8 porții:
1,5 kg burtă de vită (nefiartă, curățată)
2 bucăți rasol de vită pentru gust profund
4 cepe
4 morcovi
½ rădăcină de țelină
1 rădăcină de păstârnac
1 căpățână de usturoi
5 linguri oțet (după gust)
6 gălbenușuri de ou
500 g smântână
Câteva bucăți de gogoșar murat (opțional)
Sare, piper după gust
Mod de preparare pas cu pas:
1. Pregătirea burții
Curăță bine burta și, dacă este congelată, decongeleaz-o în apă rece cu puțin oțet pentru a elimina mirosul specific.
2. Fierberea bazei
Așază burta și rasolul de vită într-o oală mare cu apă și pune pe foc. Fierbe până când carnea și burta sunt fragede, iar supa capătă aromă bogată.
3. Legumele
Adaugă legumele tăiate (morcovi, ceapă, țelină, păstârnac) și lasă să fiarbă la foc mediu până când totul este gătit. Poți pasa parțial legumele pentru o consistență mai densă și cremoasă.
4. Amestecul cremos
Într-un castron, bate smântâna cu gălbenușurile și adaugă puțin câte puțin zeama fierbinte din ciorbă ca să nu se coaguleze ouăle. Încorporează amestecul în supă.
5. Gusturi finale
Potrivește de oțet, usturoi zdrobit și adaugă cubulețe de gogoșar murat dacă dorești un plus de savoare și aromă picant-acrișoară.
Sfaturi pentru o ciorbă perfectă
Alege burta proaspătă sau bine curățată pentru aromă mai bună.
Dacă vrei o variantă mai ușoară, poți înlocui smântâna cu un amestec de smântână și iaurt.
Ciorba de burtă se servește fierbinte, alături de pâine proaspătă, ardei iute sau hrean ras pentru intensificarea gustului, potrivit sursei.