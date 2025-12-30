Ingrediente pentru 8 porții:

1,5 kg burtă de vită (nefiartă, curățată)

2 bucăți rasol de vită pentru gust profund

4 cepe

4 morcovi

½ rădăcină de țelină

1 rădăcină de păstârnac

1 căpățână de usturoi

5 linguri oțet (după gust)

6 gălbenușuri de ou

500 g smântână

Câteva bucăți de gogoșar murat (opțional)

Sare, piper după gust

Mod de preparare pas cu pas:

1. Pregătirea burții

Curăță bine burta și, dacă este congelată, decongeleaz-o în apă rece cu puțin oțet pentru a elimina mirosul specific.

2. Fierberea bazei

Așază burta și rasolul de vită într-o oală mare cu apă și pune pe foc. Fierbe până când carnea și burta sunt fragede, iar supa capătă aromă bogată.

3. Legumele

Adaugă legumele tăiate (morcovi, ceapă, țelină, păstârnac) și lasă să fiarbă la foc mediu până când totul este gătit. Poți pasa parțial legumele pentru o consistență mai densă și cremoasă.

4. Amestecul cremos

Într-un castron, bate smântâna cu gălbenușurile și adaugă puțin câte puțin zeama fierbinte din ciorbă ca să nu se coaguleze ouăle. Încorporează amestecul în supă.

5. Gusturi finale

Potrivește de oțet, usturoi zdrobit și adaugă cubulețe de gogoșar murat dacă dorești un plus de savoare și aromă picant-acrișoară.

Sfaturi pentru o ciorbă perfectă

Alege burta proaspătă sau bine curățată pentru aromă mai bună.

Dacă vrei o variantă mai ușoară, poți înlocui smântâna cu un amestec de smântână și iaurt.

Ciorba de burtă se servește fierbinte, alături de pâine proaspătă, ardei iute sau hrean ras pentru intensificarea gustului, potrivit sursei.