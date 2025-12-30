Revelionul din Sectorul 3 va culmina, la miezul nopții, cu un spectacol multimedia complex, care va include:
- jocuri de lumini și lasere,
- artificii și efecte speciale,
- concerte live susținute de artiști cunoscuți din muzica românească.
Line-up artiști:
- AZUR – ora 20:00
- 3 Sud Est – ora 21:00
- Spitalul de Urgență – ora 22:00
- Arsenium (ex O-Zone) – ora 23:00
- IRIS – ora 23:50 și după miezul nopții, de la 00:10
Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu un concept vizual spectaculos, dedicat celebrării Anului Nou într-un cadru deschis și accesibil tuturor.
Intrarea este liberă.
Locație: Piața Alba Iulia
Data: 31 decembrie 2025
Ora: 19:00