Călin Georgescu a cerut ca raportul lui Nicușor Dan de anulare a alegerilor să fie trimis către SUA și Israel, pentru imparțialitate. Georgescu spune că numai cele două state au imparțialitatea și capacitatea de a verifica informațiile cu care Nicușor Dan tot amenință că demonztrează imixtiunea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 și sprijinul pentru condidatul Georgescu.