Revelion 2026 în Piața Alba Iulia – singurul Revelion în aer liber din București

Primăria Sectorului 3 invită bucureștenii să întâmpine anul 2026 în cadrul unui eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia, miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00. Evenimentul reprezintă singurul Revelion în aer liber organizat în București în noaptea dintre ani.

Revelionul din Sectorul 3 va culmina, la miezul nopții, cu un spectacol multimedia complex, care va include:

  • jocuri de lumini și lasere,
  • artificii și efecte speciale,
  • concerte live susținute de artiști cunoscuți din muzica românească.

Line-up artiști:

  • AZUR – ora 20:00
  • 3 Sud Est – ora 21:00
  • Spitalul de Urgență – ora 22:00
  • Arsenium (ex O-Zone) – ora 23:00
  • IRIS – ora 23:50 și după miezul nopții, de la 00:10

Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu un concept vizual spectaculos, dedicat celebrării Anului Nou într-un cadru deschis și accesibil tuturor.

Intrarea este liberă.

Locație: Piața Alba Iulia
Data: 31 decembrie 2025
Ora: 19:00