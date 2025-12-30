Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei a anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu.

”Din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, dinspre strada Gara Herăstrău către Şoseaua Petricani, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 9, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pătruns pe sensul opus de mers, pe trotuar, unde a surprins şi accidentat o femeie în vârstă de 41 de ani”, au afirmat poliţiştii.

Victima a fost transportată la spital, iar conducătorul autovehiculului a fost testat pentru consum de alcool şi droguri, rezultatele fiind negative.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar de vătămare corporală și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier.