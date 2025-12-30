Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, luni, prin apel 112, cu privire la faptul că într-o gospodărie din comuna Farcaşa a fost găsit un element de muniţie. Acesta a fost descoperit de un bărbat în timp ce tăia lemne de foc.

La locul solicitării s-au deplasat echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de pompieri Piatra-Neamţ şi un echipaj de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ.

”Ajunşi la locul indicat, pirotehnicienii au constatat că este vorba de un proiectil perforant de calibru 20 mm ce se afla încastrat într-o bucată de lemn. A fost verificată zona cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei pirotehnice şi nu au mai fost găsite şi alte elemente de muniţie”, au afirmat pompierii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, proiectilul provine din Al Doilea Război Mondial.