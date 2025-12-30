Panică într-o gospodărie din județul Neamț. Proiectil din Al Doilea Război Mondial, descoperit de un bărbat care tăia lemne de foc

Un proiectil de calibrul 20 mm din cel de-al Doilea Război Mondial, care se afla încastrat într-o bucată de lemn, a fost descoperit de un bărbat din comuna Farcaşa, judeţul Neamţ, în timp ce tăia lemene de foc. Imediat a pus mâna pe telefon și a alertat autoritățile. 

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, luni, prin apel 112, cu privire la faptul că într-o gospodărie din comuna Farcaşa a fost găsit un element de muniţie. Acesta a fost descoperit de un bărbat în timp ce tăia lemne de foc. 

La locul solicitării s-au deplasat echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de pompieri Piatra-Neamţ şi un echipaj de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ.

”Ajunşi la locul indicat, pirotehnicienii au constatat că este vorba de un proiectil perforant de calibru 20 mm ce se afla încastrat într-o bucată de lemn. A fost verificată zona cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei pirotehnice şi nu au mai fost găsite şi alte elemente de muniţie”, au afirmat pompierii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, proiectilul provine din Al Doilea Război Mondial.