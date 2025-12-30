Legea adoptată anul acesta în România, care interzice vânzarea petardelor periculoase pare să dea primele rezultate.

Cetățenii spun că zgomotul produs de petarde este mult redus față de anii trecuți, animalele de companie sunt mai puțin stresate, iar intervențiile poliției sau reacțiile cetățenilor au prevenit incidentele.

De asemenea cei care nu respectă legea, vor fi pedepsiti cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, aplicate de inspectorii de muncă sau de polițiști.

Cum sunt clasificate articolele pirotehnice

Legea împarte articolele pirotehnice în mai multe categorii, în funcție de nivelul de risc și de domeniul de utilizare, astfel:

* articole pirotehnice de divertisment (categoriile F1, F2, F3 și F4);

* articole pirotehnice de scenă (categoriile T1 și T2);

* alte articole pirotehnice (categoriile P1 și P2).

Această clasificare este esențială, deoarece doar o singură categorie este destinată utilizării de către publicul larg, fără autorizații speciale.

Persoanele fizice pot deține și utiliza, pe tot parcursul anului, exclusiv articole pirotehnice din categoria F1, considerate cu risc foarte scăzut, dar, chiar și în acest caz, legea interzice persoanelor fizice fabricarea, importul sau comercializarea lor.

În categoria materialelor pirotehnice permise intră, de regulă, artificiile de brad, bețișoarele și focurile bengale, pocnitorile pentru petreceri, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, chibriturile detonante, scânteile, pocnitorile cu confeti sau bobițele explozive.

Aceste articole produc un nivel neglijabil de zgomot și sunt destinate utilizării în spații restrânse. Ele pot fi vândute doar persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.