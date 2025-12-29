În această seară, pompierii militari au fost solicitați, prin apel la 112, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din Frăcăței, potrivit presei locale.

La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea forțelor de intervenție, flăcările cuprinseseră întreaga locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului.

Din nefericire, în interior a fost descoperit trupul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 61 de ani, ale cărui arsuri erau incompatibile cu viața.

În timpul intervenției, pompierii au evacuat trei butelii din cadrul locuinței, prevenind astfel producerea unor explozii.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

