Guvernul promitea 6,2 miliarde lei în plus. Rezultatul? Minus 2 miliarde față de bugetul inițial

„Guvernul a crescut TVA-ul în 2025 și promitea încasări mai mari cu 6,2 miliarde lei față de bugetul inițial”, spune Cîțu, citând documentul oficial prezentat în Parlament.

El explică faptul că bugetul pentru 2025 prevedea inițial 136 miliarde lei venituri din TVA, înainte de majorare. După creșterea taxei, Guvernul garanta că suma va urca la 142,2 miliarde lei.

„Realitatea după două rectificări bugetare? Același guvern estimează acum venituri de doar 134 miliarde lei. Cu 2 miliarde mai puțin decât cifra inițială, înainte de creșterea TVA-ului”, subliniază fostul premier.

Un „gap” de 8,2 miliarde lei: „Diferența dintre promisiune și realitate este uriașă”

Fostul ministru al Finanțelor prezintă două scenarii, ambele negative:

Scenariul pesimist: „Creșterea TVA a scăzut veniturile la buget cu 2 miliarde lei și a condamnat România la inflație de aproximativ 10% pentru următoarele 12+ luni.”

Scenariul optimist: „Creșterea TVA n-a influențat deloc veniturile și a condamnat România la inflație de 10% pentru următoarele 12+ luni.”

Guvernul a ales inflație garantată pentru un câștig zero sau negativ

Cîțu afirmă că, indiferent de scenariu, decizia Guvernului este „de neînțeles”:

„În ambele scenarii, guvernul a ales inflație garantată pentru un câștig zero sau negativ. Este definiția incompetenței economice. Sau creșterea inflației este premeditată? A rata cu 8,2 miliarde lei o estimare pe care tu însuți ai făcut-o acum câteva luni necesită fie o necunoaștere profundă a economiei de bază, fie un obiectiv ascuns pe care noi încă nu l-am aflat.”